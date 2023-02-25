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В Подольском районе Киева возник масштабный пожар: первые подробности

25 февраля 2023 15:40
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В Подольском районе Киева возник масштабный пожар: первые подробности
Над городом поднимается густой дым
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Подольском районе Киева возник пожар на предприятии. На месте работают спасательные службы.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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"Пожар на предприятии в Подольском районе столицы. Все службы уже на месте", – сообщил он.

Кличко отметил, что подробности пожара сообщит впоследствии.

Столичный мэр также разместил фото пожара, на котором видно, как над городом поднимается густой дым.

Обновлено в 15:40. В Киевской городской военной администрации сообщили, что пожар возник на складе лакокрасочной продукции. По предварительной информации, горит помещение площадью 3000 м2.

Информация о пострадавших отсутствует.

Кличко сообщил, что возгорание произошло в металлическом складском помещении на территории одного из предприятий. Пылает на площади около 2000 кв. м. Техника и почти 90 человек спасателей работают, чтобы локализовать пожар.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 25 февраля, на территории Киевской области могут раздаваться звуки взрывов. Однако паниковать не стоит – это работают украинские саперы.

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