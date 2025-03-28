Проверка на территории Киево-Печерской лавры — в полиции объяснили

Правоохранители у входа в ближние пещеры. Фото: Telegram/Никита Чекман

Комиссия Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" утром 28 марта начала проверку ближних пещер. Полицейские обеспечивают правопорядок.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в пятницу, 28 марта.

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Как отметили в полиции, специалисты музейного комплекса начали плановую проверку ближних пещер, которые расположены на территории заповедника. Для обеспечения охраны порядка на место прибыли сотрудники полиции. В пресс-службе отметили, что представители духовенства не препятствовали во время проверки.

"Провокационная информация, которая распространяется некоторыми телеграмм-каналами о якобы силовом захвате территории заповедника, не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Сообщение полиции. Фото: скриншот

Адвокат мужского монастыря Киево-Печерской лавры Никита Чекман сообщил, что на территорию заповедника прибыла комиссия, созданная приказом Министерства культуры и стратегических коммуникаций. Согласно приказу, ее создали для проверки наличия и определения исторической научной ценности останков святых. Он также добавил, что якобы также "произошло проникновение" и в дальние пещеры.

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