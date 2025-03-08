У Києво-Печерській лаврі впав хрест з купола храму – рятувальники зняли його

Рятувальники знімають хрест. Фото: ДСНС

На території Києво-Печерської лаври у столиці в суботу, 8 березня, частково впав хрест з купола храму. Співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій спустили його на землю.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Києва у Facebook.

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У ДСНС уточнили, що о 13:05 отримали повідомлення про необхідність допомоги у провулку Лаврському. На місці рятувальники встановили, що на куполі одного з храмів частково завалився хрест.

Рятувальники знімають хрест. Фото: ДСНС

Рятувальники зняли хрест. Фото: ДСНС

Рятувальники зняли хрест. Фото: ДСНС

Рятувальники з хрестом. Фото: ДСНС

Рятувальники з хрестом. Фото: ДСНС

"Для безпечного демонтажу конструкції рятувальники використали автоколінчастий підіймач", — уточнили в повідомленні.

Так, співробітники ДСНС піднялися до хреста, обережно зрізали дріт і безпечно спустили хрест на землю.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, у Києві сьогодні під асфальт провалилися три автомобілі через просідання покриття.

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