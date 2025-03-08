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У Києво-Печерській лаврі впав хрест з храму

8 березня 2025 18:56
Євгенія Брюховецька - редактор
У Києво-Печерській лаврі впав хрест з купола храму – рятувальники зняли його
Рятувальники знімають хрест. Фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

На території Києво-Печерської лаври у столиці в суботу, 8 березня, частково впав хрест з купола храму. Співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій спустили його на землю.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Києва у Facebook.

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У ДСНС уточнили, що о 13:05 отримали повідомлення про необхідність допомоги у провулку Лаврському. На місці рятувальники встановили, що на куполі одного з храмів частково завалився хрест.

Обвалений хрест з купола храму Києво-Печерської лаври
Рятувальники знімають хрест. Фото: ДСНС
Рятувальники ДСНС спускають хрест у Києво-Печерській лаврі
Рятувальники зняли хрест. Фото: ДСНС
Пошкоджений хрест після обвалу в Києво-Печерській лаврі
Рятувальники зняли хрест. Фото: ДСНС
Наслідки падіння хреста у Києво-Печерській лаврі – фото
Рятувальники з хрестом. Фото: ДСНС
Хрест, що впав з купола храму в Києві, на землі
Рятувальники з хрестом. Фото: ДСНС

"Для безпечного демонтажу конструкції рятувальники використали автоколінчастий підіймач", — уточнили в повідомленні.

Так, співробітники ДСНС піднялися до хреста, обережно зрізали дріт і безпечно спустили хрест на землю.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, у Києві сьогодні під асфальт провалилися три автомобілі через просідання покриття.

Також ми писали, що у Києві сьогодні погіршилася якість повітря, що може впливати на самопочуття мешканців міста.

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