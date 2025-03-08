У Києво-Печерській лаврі впав хрест з купола храму – рятувальники зняли його

У Києво-Печерській лаврі впав хрест з храму
На території Києво-Печерської лаври у столиці в суботу, 8 березня, частково впав хрест з купола храму. Співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій спустили його на землю.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Києва у Facebook.
У Лаврі впав хрест
У ДСНС уточнили, що о 13:05 отримали повідомлення про необхідність допомоги у провулку Лаврському. На місці рятувальники встановили, що на куполі одного з храмів частково завалився хрест.
"Для безпечного демонтажу конструкції рятувальники використали автоколінчастий підіймач", — уточнили в повідомленні.
Так, співробітники ДСНС піднялися до хреста, обережно зрізали дріт і безпечно спустили хрест на землю.
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