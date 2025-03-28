Перевірка на території Києво-Печерської лаври — у поліції пояснили

Правоохоронці біля входу у ближні печери. Фото: Telegram/Микита Чекман

Комісія Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" зранку 28 березня розпочала перевірку ближніх печер. Поліцейські забезпечують правопорядок.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у п'ятницю, 28 березня.

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Як зазначили у поліції, фахівці музейного комплексу розпочали планову перевірку ближніх печер, які розташовані на території заповідника. Для забезпечення охорони порядку на місце прибули працівники поліції. У пресслужбі наголосили, що представники духовенства не чинили перешкод під час перевірки.

"Провокативна інформація, яка шириться деякими телеграм-каналами про нібито силове захоплення території заповідника, не відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення поліції. Фото: скриншот

Адвокат чоловічого монастиря Києво-Печерської лаври Микита Чекман повідомив, що на територію заповідника прибула комісія, створена наказом Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Відповідно до наказу, її створили для перевірки наявності та визначення історичної наукової цінності останків святих. Він також додав, що ніби то також "відбулося проникнення" й в дальні печери.

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