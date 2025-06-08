КиевПрайд 2025 - в полиции прокомментировали стычку военного с правоохранителями

В полиции отреагировали на беспорядки во время КиевПрайда
В Киеве 7 июня во время мероприятия в поддержку ЛГБТК+ сообщества, которое проходило на Михайловской площади, возник конфликт между военным и правоохранителями. Полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму и убойную рану.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Нападение на работника полиции
Как сообщили правоохранители, перед началом Киевпрайда к определенному месту пыталась пройти группа радикалов, которые отказались пройти поверхностную проверку и устроили потасовку с работниками полиции.
"Указанные лица были доставлены в управление полиции для осуществления проверки. Правоохранители изъяли у молодых людей дымовые шашки и баллончики дративливого действия и составили в отношении них административные материалы", — говорится в сообщении.
Впоследствии в сети распространилась информация о якобы задержании военнослужащего с протезом, а также повреждении протеза работниками полиции.
"Военнослужащий во время толкотни ударил протезом по голове сотрудника полиции, причинив последнему телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и убойной раны", — отметили в полиции.
Правоохранители отметили, что по данному факту было начато уголовное производство за насилие в отношении работника правоохранительного органа, ведется следствие.
Что известно о КиевПрайд 2025
Запланированное на 7 июня мероприятие "КиевПрайд Парк" должно было пройти на ВДНХ, однако его отменили из-за полученных угроз и риска террористической атаки. Организаторы решили перенести событие в центр столицы - на Михайловскую площадь, перед здание МИД Украины, чтобы обеспечить безопасность участников и сохранить формат публичного пространства.
Напомним, в Киеве состоялся фестиваль квир-кино Sunny Bunny в кинотеатре "Жовтень".
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