КиївПрайд 2025 — у поліції прокоментували сутичку військового з правоохоронцями

Сутичка під час КиївПрайду. Фото: скриншот

У Києві 7 червня під час заходу на підтримку ЛГБТК+ спільноти, який проходив на Михайлівській площі, виник конфлікт між військовим та правоохоронцями. Поліцейський отримав закриту черепно-мозкову травму та забійну рану.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

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Напад на працівника поліції

Як повідомили правоохоронці, перед початком Київпрайду до визначеного місця намагалась пройти група радикалів, які відмовились пройти поверхневу перевірку та влаштували сутичку із працівниками поліції.

"Вказаних осіб було доставлено до управління поліції для здійснення перевірки. Правоохоронці вилучили у молодиків димові шашки та балончики дративливої дії та склали відносно них адміністративні матеріали", — йдеться у повідомленні.

Один з предметів, який радикали намагалися пронести на КиївПрайд. Фото: Нацполіція

Згодом у мережі поширилась інформація про нібито затримання військовослужбовця з протезом, а також пошкодження протезу працівниками поліції.

"Військовослужбовець під час штовханини ударив протезом по голові працівника поліції, спричинивши останньому тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми та забійної рани", — наголосили у поліції.

Правоохоронці зазначили, що за цим фактом було розпочато кримінальне провадження за насильство щодо працівника правоохоронного органу, триває слідство.

Повідомлення про нібито пошкодження протезу поліцейськими.

Скрbншот/Instagram/bhdnstnk

Що відомо про КиївПрайд 2025

Запланований на 7 червня захід "КиївПрайд Парк" мав пройти на ВДНГ, однак його скасували через отримані погрози та ризик терористичної атаки. Організатори вирішили перенести подію в центр столиці — на Михайлівську площу, перед будівлю МЗС України, аби забезпечити безпеку учасників і зберегти формат публічного простору.

Нагадаємо, у Києві відбувся фестиваль квір-кіно Sunny Bunny у кінотеатрі "Жовтень".

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