В полиции заявили о раненых во время утренней атаки дронов на столицу

Последствия российской атаки на Киев. Фото: Telegram Андрея Небытова

Столичная полиция получила более 50 сообщений о повреждении гражданской инфраструктуры в Киеве от обломков сбитых российских беспилотников. Четыре человека были ранены.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале руководитель Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов.

Читайте также:

Повреждение инфраструктуры

По словам Небытова, полиция получила уже более 50 сообщений о повреждениях как жилого фонда (квартиру и домов), так и другой гражданской инфраструктуры.

Речь идет, в частности, о магазинах, офисных помещениях, гараже и автомобилях.

"Полиция фиксирует каждое преступление армии России, за которые, безусловно, будет ответственность", — подчеркнул глава Нацполиции Киевской области.

Последствия дронового удара по Киеву

Фото: Telegram Небытова

Пострадавшие люди

Также, как сообщил Андрей Небытов, известно о пострадавших в результате утренней атаки дронов на Киев.

По меньшей мере, у четырех человек обнаружили осколочные ранения.

Разрушение в Киеве во время дроновой атаки РФ

Фото: Telegram Небытова

Напомним, сегодня ночью россияне совершили массированную атаку на столицу по разным направлениям, в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась около трех часов. В небе над Киевом уничтожили 20 "шахедов".

Новини.LIVE опубликовали фоторепортаж с места падения сбитых во время очередной российской воздушной атаки на столицу беспилотников.