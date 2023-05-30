В полиции заявили о раненых во время утренней атаки дронов на столицу
Столичная полиция получила более 50 сообщений о повреждении гражданской инфраструктуры в Киеве от обломков сбитых российских беспилотников. Четыре человека были ранены.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале руководитель Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов.
Повреждение инфраструктуры
По словам Небытова, полиция получила уже более 50 сообщений о повреждениях как жилого фонда (квартиру и домов), так и другой гражданской инфраструктуры.
Речь идет, в частности, о магазинах, офисных помещениях, гараже и автомобилях.
"Полиция фиксирует каждое преступление армии России, за которые, безусловно, будет ответственность", — подчеркнул глава Нацполиции Киевской области.
Пострадавшие люди
Также, как сообщил Андрей Небытов, известно о пострадавших в результате утренней атаки дронов на Киев.
По меньшей мере, у четырех человек обнаружили осколочные ранения.
Напомним, сегодня ночью россияне совершили массированную атаку на столицу по разным направлениям, в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась около трех часов. В небе над Киевом уничтожили 20 "шахедов".
Новини.LIVE опубликовали фоторепортаж с места падения сбитых во время очередной российской воздушной атаки на столицу беспилотников.