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В полиции заявили о раненых во время утренней атаки дронов на столицу

30 мая 2023 09:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В полиции заявили о раненых во время утренней атаки дронов на столицу
Последствия российской атаки на Киев. Фото: Telegram Андрея Небытова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Столичная полиция получила более 50 сообщений о повреждении гражданской инфраструктуры в Киеве от обломков сбитых российских беспилотников. Четыре человека были ранены.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале руководитель Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов.

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Повреждение инфраструктуры

По словам Небытова, полиция получила уже более 50 сообщений о повреждениях как жилого фонда (квартиру и домов), так и другой гражданской инфраструктуры.

Речь идет, в частности, о магазинах, офисных помещениях, гараже и автомобилях.

"Полиция фиксирует каждое преступление армии России, за которые, безусловно, будет ответственность", — подчеркнул глава Нацполиции Киевской области.

Последствия дронового удара по Киеву
Последствия дронового удара по Киеву
Фото: Telegram Небытова

Пострадавшие люди

Также, как сообщил Андрей Небытов, известно о пострадавших в результате утренней атаки дронов на Киев.

По меньшей мере, у четырех человек обнаружили осколочные ранения.

Разрушение в Киеве во время дроновой атаки РФ
Разрушение в Киеве во время дроновой атаки РФ
Фото: Telegram Небытова

Напомним, сегодня ночью россияне совершили массированную атаку на столицу по разным направлениям, в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась около трех часов. В небе над Киевом уничтожили 20 "шахедов".

Новини.LIVE опубликовали фоторепортаж с места падения сбитых во время очередной российской воздушной атаки на столицу беспилотников.

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