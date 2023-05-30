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У поліції заявили про поранених під час ранкової атаки дронів на столицю

30 травня 2023 09:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У поліції заявили про поранених під час ранкової атаки дронів на столицю
Наслідки російської атаки на Київ. Фото: Telegram Андрія Нєбитова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Столична поліція отримала понад 50 повідомлень про пошкодження цивільної інфраструктури у Києві від уламків збитих російських безпілотників. Чотири людини були поранені.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі керівник Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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Пошкодження інфраструктури

За словами Нєбитова, поліція отримала уже понад 50 повідомлень про пошкодження як житлового фонду (квартиру та будинків), так і іншої цивільної інфраструктури. 

Йдеться, зокрема, про крамниці, офісні приміщення, гаражі та автомобілі.

"Поліція фіксує кожен злочин армії Росії, за які безумовно буде відповідальність", — наголосив очільник Нацполіції Київської області.

Наслідки дронового удару по Києву
Наслідки дронового удару по Києву
Фото: Telegram Нєбитова

Постраждалі люди

Також, як повідомив Андрій Нєбитов, відомо про постраждалих внаслідок ранкової атаки дронів на Київ.

Щонайменше у чотирьох людей виявили осколкові поранення.

Руйнування у Києві під час дронової атаки РФ
Руйнування у Києві під час дронової атаки РФ
Фото: Telegram Нєбитова

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни здійснили масовану атаку на столицю з різних напрямків, у кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже три години. У небі над Києвом знищили 20 "шахедів".

Новини.LIVE опублікували фоторепортаж з місця падіння збитих під час чергової російської повітряної атаки на столицю безпілотників.

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