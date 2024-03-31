В полиции заявили, что количество убитых и замученных в Буче — не окончательно

Буча после деоккупации. Фото: Telegram/Зеленский

Заместитель главы Национальной полиции Украины, начальник криминальной полиции Андрей Небитов заявил, что количество убитых и замученных в Буче еще не окончательно. До сих пор есть пропавшие без вести, их розыск продовлается.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram в воскресенье, 31 марта.

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По его словам, после деоккупации в Буче нашли 422 убитых мирных жителя. Всего в Бучанском районе обнаружено 1190 тел.

Правоохранители продолжают расследование военных преступлений России. В частности, полицией начато более 116 тыс. уголовных производств по фактам военных преступлений РФ, из них 23 тыс. были совершены именно в Киевской области.

Небитов вспомнил, как 31 марта 2022 года одними из первых вошли в деоккупированную Бучу и увидели ее трагедию именно полицейские.

В городе были задокументированы последствия российского вторжения — застенки, массовые убийства мирных граждан, разрушения.

Так, количество убитых и замученных людей не окончательно, поскольку многие жители пропали без вести, их розыск продолжается.

Небитов отметил, что на сегодняшний день пропавшими без вести считаются 514 жителей области. Неопознанными остаются 180 тел украинцев.

Скриншот поста Нацполиции

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам во вторую годовщину деоккупации Бучи.

Также Зеленский показал фото, как выглядел город Буча после деоккупации два года назад.