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У поліції заявили, що кількість убитих та закатованих в Бучі — не остаточна

31 березня 2024 19:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У поліції заявили, що кількість убитих та закатованих в Бучі — не остаточна
Буча після деокупації. Фото: Telegram/Зеленський
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Заступник голови Національної поліції України, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов заявив, що кількість убитих і закатованих в Бучі ще не остаточна. Дотепер є зниклі безвісти, їх розшук триває.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції в Telegram у неділю, 31 березня.

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За його словами, після деокупації в Бучі знайшли 422 вбитих мирних жителів. Загалом у Бучанському районі виявлено 1190 тіл.

Правоохоронці продовжують розслідування воєнних злочинів Росії. Зокрема, поліцією розпочато понад 116 тис. кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів РФ, з них 23 тис. були вчинені саме на Київщині.

Нєбитов пригадав, як 31 березня 2022 року одними з перших зайшли в деокуповану Бучу та побачили її трагедію саме поліцейські.

В місті було задокументовано наслідки російського вторгнення — катівні, масові вбивства мирних громадян, руйнування.

Так, кількість убитих і закатованих людей — не остаточна, оскільки чимало мешканців зникли безвісти, їх розшук продовжується.

Нєбитов зауважив, що на сьогодні зниклими безвісти вважаються 514 мешканців області. Невпізнаними залишаються 180 тіл українців.

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Скриншот допису Нацполіції

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців в другу річницю деокупації Бучі.

Також Зеленський показав фото, який вигляд мало місто Буча після деокупації два роки тому.

вбивство
Київська область
Буча
окупанти
окупація
війна в Україні

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