У поліції заявили, що кількість убитих та закатованих в Бучі — не остаточна

Буча після деокупації. Фото: Telegram/Зеленський

Заступник голови Національної поліції України, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов заявив, що кількість убитих і закатованих в Бучі ще не остаточна. Дотепер є зниклі безвісти, їх розшук триває.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції в Telegram у неділю, 31 березня.

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За його словами, після деокупації в Бучі знайшли 422 вбитих мирних жителів. Загалом у Бучанському районі виявлено 1190 тіл.

Правоохоронці продовжують розслідування воєнних злочинів Росії. Зокрема, поліцією розпочато понад 116 тис. кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів РФ, з них 23 тис. були вчинені саме на Київщині.

Нєбитов пригадав, як 31 березня 2022 року одними з перших зайшли в деокуповану Бучу та побачили її трагедію саме поліцейські.

В місті було задокументовано наслідки російського вторгнення — катівні, масові вбивства мирних громадян, руйнування.

Так, кількість убитих і закатованих людей — не остаточна, оскільки чимало мешканців зникли безвісти, їх розшук продовжується.

Нєбитов зауважив, що на сьогодні зниклими безвісти вважаються 514 мешканців області. Невпізнаними залишаються 180 тіл українців.

Скриншот допису Нацполіції

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців в другу річницю деокупації Бучі.

Також Зеленський показав фото, який вигляд мало місто Буча після деокупації два роки тому.