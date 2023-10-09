В роддоме в Белой Церкви умерла женщина с нерожденным ребенком: расследование

Женщина, скончавшаяся на седьмом месяце беременности. Фото: ТСН

В понедельник, 2 октября, в Белоцерковском роддоме на седьмом месяце беременности умерла женщина и ее нерожденный ребенок. Несмотря на то, что Марина Ситникова попала в медицинское учреждение из-за ухудшения состояния здоровья, врачи уверяли, что все в порядке. Родные умершей обвиняют работников в халатности и требуют привлечь их к ответственности.

Об этом говорится в расследовании ТСН.

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С чего все началось

Известно, что беременность Марины Ситниковой протекала нормально. Впрочем, в какой-то момент у нее появилась одышка, проблемы с давлением и учащенное сердцебиение. На приеме у своего терапевта женщине приписали таблетки. Однако однажды ей резко стало плохо: немела рука, лицо, плыло перед глазами. Женщину госпитализировали в Белоцерковский роддом 27 сентября.

"Сестра моя была на седьмом месяце беременности. Ей было 38 лет. Беременность протекала нормально. Буквально перед тем, как попасть в больницу, у нее появилась одышка, прыгало давление, было учащенное сердцебиение. Она на это жаловалась, что плохо себя чувствует", — рассказывает сестра Марины.

Ситуация в больнице

Все время, пока женщина лежала в больнице, жаловалась на плохое самочувствие, ей было тяжело дышать и ходить.

"Выходила она к нам, едва доходила, мы в коридоре ее ждали, даже не на нижнем этаже. Врачи объясняли, что у нее просто идет какая-то обеспокоенность изнутри, что ничего такого нет. Что они давление ей нормализовали. Была одышка якобы из-за того, что плод растет и может ее давить. Ее врач говорила: "Я вас отпущу домой тогда, когда вы дойдете до туалета в конце коридора". Она стеснялась ходить на ведро, но ей трудно было идти", — говорит сестра Марины.

И добавляет, что в роддоме беременной не разрешали пользоваться душем и не пускали родных в палату.

"Покупаться было нельзя. Она хотела, но ей сказали, что это душ для медперсонала. Однажды Максим взял миску, постель, одежду и поехали туда с намерением, что я зайду в палату. Я взяла дома все, что у меня было: шапку, маску, бахилы... Зашла к ней в палату в халате, набрала воды, мы помыли ее... Когда я пошла вынести ведро, вслед за мной зашла медсестра и сказала, что это "одноразовая акция, давайте все на выход", — говорит Ирина.

Марина Ситникова с мужем. Фото: ТСН

Родным не сообщили о смерти

По словам сестры умершей, накануне трагедии Марина попросила мужа, чтобы тот заплатил за одноместную палату, которая освободилась в отделении. Беременная объяснила, что в общей палате ей неудобно.

Утром, муж Марины Максим с самого утра звонил по телефону жене. Однако ее телефон был выключен.

"Он поехал в больницу. Когда поднялся на этаж, попросил позвать Ситникову из 12 палаты, а они говорят, что ее нет. Он говорит, подумал, что она уже рождает", — рассказывает Ирина.

В отделении Максима объяснили, что Марину перевели на пятый этаж. Пока мужчина поднимался по лестнице, медики позвонили по телефону и попросили зайти к главному врачу. Там ему сообщили о смерти женщины.

"Он спросил, что произошло. А они говорят, что не знают: "Мы не знаем, что случилось, случилась трагедия. Врач мне объяснил, что это могло с ней случиться дома, на улице, на детской площадке. На что я объяснила ему, что она была у них под их наблюдением. Если вы видели, что ей тяжело, чего вы снимаете с себя ответственность, чего вы не отправляете в Киев. Почему вы не перезвонили родным и не сказали?" — рассказала Ирина.

Родные обвиняют врачей

В ходе вскрытия было установлено, что беременная скончалась от флебита и тромбофлебита нижних конечностей. Родные обвиняют врачей в том, что они не сделали ничего, чтобы спасти женщину и ее ребенка.

"Очень болит у нас. Врачи все еще работают, они на своих должностях. Я хочу, чтобы виновные были наказаны. Потому что они видели ее состояние, видели, что с ней происходит, сколько ей лет и на каком месяце она беременности. Это халатность врачей", — говорит сестра умершей.

Реакция родильного

Главный врач Белоцерковского роддома прокомментировал трагедию и сказал, что инициировал внутреннее расследование.

"Я, как руководитель предприятия, хочу подчеркнуть: я лично всесторонне содействую органам следствия, чтобы подобная трагедия не повторилась больше никогда. Кроме того, по моей инициативе проводится внутреннее расследование. В случае выявления каких-либо нарушений протокола лечения оправданий не будет никому", — сказал главный врач.

Кроме того, расследование начала полиция Киевской области.

Напомним, недавно в Киеве полицейские изъяли младенца у матери, которая ночью находилась с ним на улице. Малыш был легко одет и голоден. Женщина заявила полицейским, что не хочет больше заботиться о маленьком сыне.