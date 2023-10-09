У пологовому в Білій Церкві померла жінка з ненародженою дитиною: розслідування

Жінка, яка померла на сьомому місяці вагітності. Фото: ТСН

У понеділок, 2 жовтня, у Білоцерківському пологовому будинку на сьомому місяці вагітності померла жінка та її ненароджена дитина. Попри те, що Марина Ситнікова потрапила до медичного закладу через погіршення стану здоров'я, лікарі запевняли у тому, що все гаразд. Рідні померлої звинувачують працівників у недбалості та вимагають притягнути їх до відповідальності.

Про це йдеться у розслідуванні ТСН.

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З чого все почалось

Відомо, що вагітність Марини Ситнікової протікала нормально. Втім, в якийсь момент у неї з'явилася задишка, проблеми з тиском та прискорене серцебиття. На прийомі у свого терапевта жінці приписали пігулки. Однак, одного дня їй різко стало зле: німіла рука, обличчя, пливло перед очима. Жінку госпіталізували до Білоцерківського пологового 27 вересня.

"Сестра моя була на сьомому місяці вагітності. Їй було 38 років. Вагітність протікала нормально. Буквально перед тим, як потрапити до лікарні, у неї з’явилася задишка, стрибав тиск, було прискорене серцебиття. Вона на це жалілася, що погано себе почуває", — розповідає сестра Марини.

Ситуація в лікарні

Весь час, поки жінка лежала у лікарні, скаржилася на погане самопочуття, їй було важко дихати та ходити.

"Виходила вона до нас, ледве доходила, ми в коридорі її чекали, навіть не на нижньому поверсі. Лікарі пояснювали, що в неї просто йде якась стурбованість зсередини, що нічого такого немає. Що вони тиск їй нормалізували. Була задишка нібито через те, що плід росте і може її давити. Її лікарка казала: "Я вас відпущу додому тоді, коли ви дойдете до туалету в кінці коридору". Вона соромилася ходити на відро, але їй важко було йти", — каже сестра Марини.

І додає, що у пологовому вагітній не дозволяли користуватися душем та не пускали рідних до палати.

"Покупатися не можна було. Вона хотіла, але їй сказали, що це душ для медперсоналу. Одного разу Максим взяв миску, постіль, одяг і поїхали туди з наміром, що я зайду до палати. Я взяла вдома все, що в мене було: шапку, маску, бахіли. Зайшла до неї в палату в халаті, набрала води, ми помили її. Коли я пішла винести відро, слідом за мною зайшла медсестра і сказала, що це "одноразова акція, давайте всі на вихід", — каже Ірина.

Марина Ситнікова з чоловіком. Фото: ТСН

Рідним не повідомили про смерть

За словами сестри померлої, напередодні трагедії Марина попросила чоловіка, аби той заплатив за одномісну палату, яка звільнилася у відділенні. Вагітна пояснила, що у загальній палаті їй незручно.

Вранці чоловік Марини Максим з самого ранку телефонував до дружини. Однак, її телефон був вимкнений.

"Він поїхав до лікарні. Коли піднявся на поверх, попросив покликати Ситнікову з 12-ї палати, а вони говорять, що її немає. Він каже, подумав, що вона вже народжує", — розповідає Ірина.

У відділенні Максиму пояснили, що Марину перевели на п'ятий поверх. Поки чоловік підіймався сходами, медики зателефонували й попросили зайти до головного лікаря. Там йому повідомили про смерть жінки.

"Він спитав, що сталося. А вони кажуть, що не знають: "Ми не знаємо, що трапилося, трапилася трагедія. Лікар мені пояснив, що це могло з нею трапитися вдома, надворі, на дитячому майданчику. На що я пояснила йому, що вона була у них, під їхнім наглядом. Якщо ви бачили, що їй важко, чого ви знімаєте з себе відповідальність, чого ви не відправляєте її в Київ. Чому ви не передзвонили до рідних і не сказали?" — розповіла Ірина.

Рідні звинувачують лікарів

У ході розтину було встановлено, що вагітна померла від флебіту та тромбофлебіту нижніх кінцівок. Рідні звинувачують лікарів у тому, що вони не зробили нічого, аби врятувати жінку та її дитину.

"Дуже болить у нас. Лікарі досі всі працюють, вони на своїх посадах. Я хочу, щоб винні були покарані. Тому що вони бачили її стан, бачили, що з нею відбувається, скільки їй років і на якому місяці вона вагітності. Це халатність лікарів", — каже сестра померлої.

Реакція пологового

Головний лікар Білоцерківського пологового прокоментував трагедію та сказав, що ініціював внутрішнє розслідування.

"Я, як керівник підприємства, хочу наголосити: я особисто всебічно сприятиму органам слідства, аби подібна трагедія не повторилася більше ніколи. Крім того, за моєю ініціативою проводиться внутрішнє розслідування. У разі виявлення будь-яких порушень протоколу лікування виправдань не буде нікому", — сказав головний лікар.

Окрім цього, розслідування розпочала поліція Київської області.

Нагадаємо, нещодавно у Києві поліцейські вилучили немовля у матері, яка посеред ночі перебувала з ним на вулиці. Малюк був легко одягнутий та голодний. Жінка заявила поліцейським, що не бажає більше піклуватись про маленького сина.