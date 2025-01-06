Пленные военные — в Киеве родные вышли на Майдан Незалежности поддержать бойцов

В плену 1000 дней — люди вышли на Майдан поддержать морпехов
В понедельник, 6 января, в центре Киева на Майдане Незалежности проходит акция в поддержку морских пехотинцев. Защитники, которые, в частности, держали оборону "Азовстали", до сих пор находятся в плену.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий.
Акция поддержки на Майдане Незалежности
В сердце столицы собрались родные и неравнодушные, чтобы поддержать военнопленных защитников, в частности из 36-й ОБрМП.
Именно эта бригада вместе с бойцами полка "Азов" держала оборону "Азовстали" во время тяжелых боев за Мариуполь. Выполнив приказ, они сдались в плен в мае 2022-го.
Один из участников акции рассказал, что провел в российском плену 920 дней.
"Там настоящий ад", — говорит защитник.
Напомним, 5 января в Киеве состоялась первая в этом году акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Люди вышли на улицу, чтобы напомнить миру о бойцах, которых удерживает Россия.
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