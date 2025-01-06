Пленные военные — в Киеве родные вышли на Майдан Незалежности поддержать бойцов

Люди вышли на Майдан Незалежности поддержать пленных. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 6 января, в центре Киева на Майдане Незалежности проходит акция в поддержку морских пехотинцев. Защитники, которые, в частности, держали оборону "Азовстали", до сих пор находятся в плену.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий.

Читайте также:

Акция поддержки на Майдане Незалежности

В сердце столицы собрались родные и неравнодушные, чтобы поддержать военнопленных защитников, в частности из 36-й ОБрМП.

Именно эта бригада вместе с бойцами полка "Азов" держала оборону "Азовстали" во время тяжелых боев за Мариуполь. Выполнив приказ, они сдались в плен в мае 2022-го.

Один из участников акции рассказал, что провел в российском плену 920 дней.

"Там настоящий ад", — говорит защитник.

Женщины вышли на акцию поддержки. Фото: Новини.LIVE

На плакате изображены пленные украинские военные. Фото: Новини.LIVE

Женщина держит флаг с изображением военного. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку пленных защитников. Фото: Новини.LIVE

Майдан Незалежности в Киеве 7 декабря. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 5 января в Киеве состоялась первая в этом году акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Люди вышли на улицу, чтобы напомнить миру о бойцах, которых удерживает Россия.

Также мы рассказывали историю Аллы, которая самостоятельно нашла своего сына Юрия в плену. Почитать можно по ссылке.