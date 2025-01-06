Полонені військові — у Києві рідні вийшли на Майдан Незалежності підтримати бійців

У полоні 1000 днів — люди вийшли на Майдан підтримати морпіхів
У понеділок, 6 січня, в центрі Києва, на Майдані Незалежності, відбувається акція на підтримку морських піхотинців. Захисники, які, зокрема, тримали оборону "Азовсталі", досі перебувають у полоні.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця подій.
Акція підтримки на Майдані Незалежності
У серці столиці зібралися рідні та небайдужі, щоб підтримати військовополонених захисників, зокрема з 36-ї ОБрМП.
Саме ця бригада разом із бійцями полку "Азов" тримала оборону "Азовсталі" під час найважчих боїв за Маріуполь. Виконавши наказ, вони здалися в полон у травні 2022-го.
Один з учасників акції розповідає, що провів у російському полоні 920 днів.
"Там справжнє пекло", — каже захисник.
Нагадаємо, 5 січня у Києві відбулася перша цьогоріч акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Люди вийшли на вулицю, аби нагадати світові про бійців, яких утримує Росія.
Також ми розповідали історію пані Алли, яка самотужки знайшла свого сина Юрія у полоні. Почитати можна за посиланням.
Читайте Новини.LIVE!