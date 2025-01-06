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У полоні 1000 днів — люди вийшли на Майдан підтримати морпіхів

6 січня 2025 14:35
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Полонені військові — у Києві рідні вийшли на Майдан Незалежності підтримати бійців
Люди вийшли на Майдан Незалежності підтримати полонених. Фото: Новини.LIVE
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У понеділок, 6 січня, в центрі Києва, на Майдані Незалежності, відбувається акція на підтримку морських піхотинців. Захисники, які, зокрема, тримали оборону "Азовсталі", досі перебувають у полоні.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця подій.

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Акція підтримки на Майдані Незалежності

У серці столиці зібралися рідні та небайдужі, щоб підтримати військовополонених захисників, зокрема з 36-ї ОБрМП.

Саме ця бригада разом із бійцями полку "Азов" тримала оборону "Азовсталі" під час найважчих боїв за Маріуполь. Виконавши наказ, вони здалися в полон у травні 2022-го.

Один з учасників акції розповідає, що провів у російському полоні 920 днів.

"Там справжнє пекло", — каже захисник.

Акція на підтримку полонених у Києві
Жінки вийшли на акцію підтримки. Фото: Новини.LIVE
Майдан незалежності підтримка Азов
На плакаті зображені полонені українські військові. Фото: Новини.LIVE
Люди вийшли на Майдан підтримати морпіхів
Жінка тримає прапор із зображенням військового. Фото: Новини.LIVE
Азов підтримка Майдан незалежності
Акція на підтримку полонених захисників. Фото: Новини.LIVE
Майдан незалежності підтримка Азов
Майдан Незалежності у Києві 7 грудня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 5 січня у Києві відбулася перша цьогоріч акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Люди вийшли на вулицю, аби нагадати світові про бійців, яких утримує Росія. 

Також ми розповідали історію пані Алли, яка самотужки знайшла свого сина Юрія у полоні. Почитати можна за посиланням.

Київ акція полонені полк "Азов" 36 ОМБр Майдан Незалежності

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15:10 Перевізники у Києві підняли ціни — які тарифи в маршрутках

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:02 Гроші не потрібні – за що можна не платити пенсіонерам в Україні

14:53 Житло ветеранам — Ніконов закликав розробити державну програму

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