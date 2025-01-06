Полонені військові — у Києві рідні вийшли на Майдан Незалежності підтримати бійців

Люди вийшли на Майдан Незалежності підтримати полонених. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 6 січня, в центрі Києва, на Майдані Незалежності, відбувається акція на підтримку морських піхотинців. Захисники, які, зокрема, тримали оборону "Азовсталі", досі перебувають у полоні.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця подій.

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Акція підтримки на Майдані Незалежності

У серці столиці зібралися рідні та небайдужі, щоб підтримати військовополонених захисників, зокрема з 36-ї ОБрМП.

Саме ця бригада разом із бійцями полку "Азов" тримала оборону "Азовсталі" під час найважчих боїв за Маріуполь. Виконавши наказ, вони здалися в полон у травні 2022-го.

Один з учасників акції розповідає, що провів у російському полоні 920 днів.

"Там справжнє пекло", — каже захисник.

Жінки вийшли на акцію підтримки. Фото: Новини.LIVE

На плакаті зображені полонені українські військові. Фото: Новини.LIVE

Жінка тримає прапор із зображенням військового. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку полонених захисників. Фото: Новини.LIVE

Майдан Незалежності у Києві 7 грудня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 5 січня у Києві відбулася перша цьогоріч акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Люди вийшли на вулицю, аби нагадати світові про бійців, яких утримує Росія.

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