В прокуратуре обнародовали фото и видео с последствиями обстрела Киева 30 июня

Разрушение дома на Оболони в Киеве в результате попадания обломков ракеты. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В воскресенье, 30 июня, около 19:30 российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Киева. В результате этого обстрела поврежден 14-этажный жилой дом в Оболонском районе.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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Погибших в результате атаки нет. По состоянию на 22:01 30 июня к медикам за помощью обратились пять человек с острой реакцией на стресс. Немного позже городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших возросло до шести — у всех острая реакция на стресс. Одну женщину госпитализировали. Среди пострадавших есть 11-летняя девочка.









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Фото: t.me/kyiv_pro_office

Прокуроры начали досудебное расследование этой атаки в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (часть первая статьи 438 Уголовного кодекса Украины). На данный момент продолжается досудебное расследование.

Напомним, вечером в воскресенье, 30 июня, в Киеве раздались взрывы. Россияне нанесли по столице ракетный удар. В результате падения обломков есть повреждение многоэтажного жилого дома в Оболонском районе города.

Также мы сообщали, что в результате обстрела столицы вечером в воскресенье, 30 июня, пострадали четыре женщины, мужчина и 11-летняя девочка . Одна потерпевшая сейчас в больнице. Другим оказали помощь на месте.