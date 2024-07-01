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В прокуратуре показали последствия ракетного удара по Киеву

1 июля 2024 02:35
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В прокуратуре обнародовали фото и видео с последствиями обстрела Киева 30 июня
Разрушение дома на Оболони в Киеве в результате попадания обломков ракеты. Фото: t.me/kyiv_pro_office
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В воскресенье, 30 июня, около 19:30 российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Киева. В результате этого обстрела поврежден 14-этажный жилой дом в Оболонском районе.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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Что известно об обстреле

Погибших в результате атаки нет. По состоянию на 22:01 30 июня к медикам за помощью обратились пять человек с острой реакцией на стресс. Немного позже городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших возросло до шести — у всех острая реакция на стресс. Одну женщину госпитализировали. Среди пострадавших есть 11-летняя девочка.

  • Разрушение дома в Киеве в результате обстрела
     
  • Атака на Киев 30 июня
     
  • Последствия ракетного удара по Киеву 30 июня
     
  • Обломки ракеты попали в здание в Киеве 30 июня
     
  • Разрушение после попадания обломков ракеты в дом на Оболони в Киеве 30 июня
     
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Фото: t.me/kyiv_pro_office

Прокуроры начали досудебное расследование этой атаки в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (часть первая статьи 438 Уголовного кодекса Украины). На данный момент продолжается досудебное расследование.

Напомним, вечером в воскресенье, 30 июня, в Киеве раздались взрывы. Россияне нанесли по столице ракетный удар. В результате падения обломков есть повреждение многоэтажного жилого дома в Оболонском районе города.

Также мы сообщали, что в результате обстрела столицы вечером в воскресенье, 30 июня, пострадали четыре женщины, мужчина и 11-летняя девочка . Одна потерпевшая сейчас в больнице. Другим оказали помощь на месте.

Киев
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прокуроры
война в Украине
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