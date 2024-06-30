У Києві через влучення уламків ракети в будинок постраждала 11-річна дівчинка

Руйнування будинку в Києві внаслідок влучення уламків ракети. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У житловому будинку на Оболоні в Києві внаслідок влучення уламків ракети постраждали шестеро людей. За інформацією медиків, серед потерпілих чотири жінки, 11-річна дівчинка та чоловік.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Скриншот повідомлення Віталія Кличка

Що відомо про стан постраждалих

Одну літню жінку госпіталізували. Іншим людям надали допомогу на місці. У всіх постраждалих гостра реакція на стрес.

Нагадаємо, увечері в неділю, 30 червня, у Києві пролунали вибухи. Російські окупанти завдали по столиці ракетного удару. Уламки ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок в Оболонському районі міста.









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Фото: t.me/kyiv_pro_office

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок обстрілу в багатоповерхівці зруйновано балкони на двох поверхах. Також є загроза руйнації балкона на ще одному поверсі.

Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що окупанти атакували столицю за новітньою тактикою. Зокрема, незвичним є те, що окупанти влаштували обстріл не вночі.