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У Києві внаслідок влучення уламків у будинок постраждала дитина

30 червня 2024 23:58
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У Києві через влучення уламків ракети в будинок постраждала 11-річна дівчинка
Руйнування будинку в Києві внаслідок влучення уламків ракети. Фото: t.me/kyiv_pro_office
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У житловому будинку на Оболоні в Києві внаслідок влучення уламків ракети постраждали шестеро людей. За інформацією медиків, серед потерпілих чотири жінки, 11-річна дівчинка та чоловік.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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У Києві внаслідок влучення уламків у будинок серед постраждала дитина - фото 1
Скриншот повідомлення Віталія Кличка

Що відомо про стан постраждалих

Одну літню жінку госпіталізували. Іншим людям надали допомогу на місці. У всіх постраждалих гостра реакція на стрес.

Нагадаємо, увечері в неділю, 30 червня, у Києві пролунали вибухи. Російські окупанти завдали по столиці ракетного удару. Уламки ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок в Оболонському районі міста.

  • Руйнування будинку в Києві внаслідок обстрілу
     
  • Атака на Київ 30 червня
     
  • Наслідки ракетного удару по Києву 30 червня
     
  • Уламки ракети влучили в будинок у Києві 30 червня
     
  • Руйнування після влучення уламків ракети в будинок на Оболоні в Києві 30 червня
     
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Фото: t.me/kyiv_pro_office

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок обстрілу в багатоповерхівці зруйновано балкони на двох поверхах. Також є загроза руйнації балкона на ще одному поверсі.

Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що окупанти атакували столицю за новітньою тактикою. Зокрема, незвичним є те, що окупанти влаштували обстріл не вночі.

Віталій Кличко
Київ
обстріли
поранення

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