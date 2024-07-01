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У прокуратурі показали наслідки ракетного удару по Києву

1 липня 2024 02:35
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У прокуратурі оприлюднили фото й відео з наслідками обстрілу Києва 30 червня
Руйнування будинку на Оболоні в Києві внаслідок влучення уламків ракети. Фото: t.me/kyiv_pro_office
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У неділю, 30 червня, близько 19:30 російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Києва. Унаслідок цього обстрілу пошкоджено 14-поверховий житловий будинок в Оболонському районі.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

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Що відомо про обстріл

Загиблих унаслідок атаки немає. Станом на 22:01 30 червня до медиків по допомогу звернулися п'ятеро людей з гострою реакцією на стрес. Трохи згодом міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих зросла до шести — у всіх них гостра реакція на стрес. Одну жінку госпіталізували. Серед потерпілих є 11-річна дівчинка.

  • Руйнування будинку в Києві внаслідок обстрілу
     
  • Атака на Київ 30 червня
     
  • Наслідки ракетного удару по Києву 30 червня
     
  • Уламки ракети влучили в будинок у Києві 30 червня
     
  • Руйнування після влучення уламків ракети в будинок на Оболоні в Києві 30 червня
     
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Фото: t.me/kyiv_pro_office

Прокурори розпочали досудове розслідування цієї атаки у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина перша статті 438 Кримінального кодексу України). Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, увечері в неділю, 30 червня, у Києві пролунали вибухи. Росіяни завдали по столиці ракетного удару. Унаслідок падіння уламків є пошкодження багатоповерхового житлового будинку в Оболонському районі міста.

Також ми повідомляли, що внаслідок обстрілу столиці ввечері в неділю, 30 червня, постраждали чотири жінки, чоловік та 11-річна дівчинка. Одна потерпіла зараз у лікарні. Іншим надали допомогу на місці.

Київ
обстріли
прокурори
війна в Україні
поранення

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