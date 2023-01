Зверства оккупантов в Буче — в российском Эрмитаже хакеры вывели на табло доказательства военных преступлений рф

Зверства россиян в Буче

В российском Санкт-Петербурге, в государственном музее Эрмитаж на электронные табло вывели информацию о преступлениях, которые российские военные совершали во время оккупации Бучи. Что именно это было пока неизвестно.

Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Робота хакеров

"К правоохранительным органам представители администрации музея обратились около девяти вечера 29 января. Они сообщили, что около четвертого дня неизвестные вывели на экраны электронных табло информацию о событиях в украинской Буче, которая признана министерством обороны рф (якобы — Ред.) фейком", — говорится в сообщении.

Сообщается, что после того, как сотрудники службы безопасности обнаружили взлом, табло было отключено. По предварительной информации, взлом сервера был совершен дистанционно.

Следственный комитет пока решает, как квалифицировать инцидент.

Зверства оккупантов в Буче

Трагедия в Буче — это массовое убийство украинского гражданского населения в городе, сопровождавшееся похищениями, пытками, изнасилованиями, в том числе детей, и мародерством. Преступления совершили вооруженные силы россии.

Украинские власти заявили, что погибли более 420 жителей города, назвали эту резню геноцидом украинцев и обратились в Международный криминальный суд с просьбой расследовать произошедшее в городе. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что количество людей, убитых российскими войсками в Буче Киевской области, больше, чем жертв трагедии в Вуковаре.

Российские власти отрицают какие-либо правонарушения и описывают кадры и фотографии погибших якобы как провокацию или постановку украинской власти. Эти возражения опровергли международные СМИ, в частности Bellingcat, Deutsche Welle, The Economist, BBC и The New York Times

Напомним, в этом году вместо традиционного поздравления Владимира Путина ко дню ракетных войск и артиллерии России, на пропагандистском телевидении показали "оригинальное" обращение от ВСУ. Украинские хакеры дали в эфир росТВ сюжет о настоящих потерях россии на войне.

Добавим, украинский IT-армия собирает "Книгу палачей" для каталогизации русских солдат, которые убивали и, вероятно, пытали украинцев. Это необходимо для того, чтобы понять, кто истреблял мирное население в Украине во время полномасштабного вторжения россии.