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В российском Эрмитаже хакеры вывели на экраны зверства армии рф в Буче

31 января 2023 18:27
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Зверства оккупантов в Буче — в российском Эрмитаже хакеры вывели на табло доказательства военных преступлений рф
Зверства россиян в Буче
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

В российском Санкт-Петербурге, в государственном музее Эрмитаж на электронные табло вывели информацию о преступлениях, которые российские военные совершали во время оккупации Бучи. Что именно это было пока неизвестно. 

Об этом сообщает издание "Фонтанка".

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Робота хакеров

"К правоохранительным органам представители администрации музея обратились около девяти вечера 29 января. Они сообщили, что около четвертого дня неизвестные вывели на экраны электронных табло информацию о событиях в украинской Буче, которая признана министерством обороны рф (якобы — Ред.) фейком", — говорится в сообщении.

Сообщается, что после того, как сотрудники службы безопасности обнаружили взлом, табло было отключено. По предварительной информации, взлом сервера был совершен дистанционно.

Следственный комитет пока решает, как квалифицировать инцидент.

Зверства оккупантов в Буче

Трагедия в Буче — это массовое убийство украинского гражданского населения в городе, сопровождавшееся похищениями, пытками, изнасилованиями, в том числе детей, и мародерством. Преступления совершили вооруженные силы россии.

Украинские власти заявили, что погибли более 420 жителей города, назвали эту резню геноцидом украинцев и обратились в Международный криминальный суд с просьбой расследовать произошедшее в городе. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что количество людей, убитых российскими войсками в Буче Киевской области, больше, чем жертв трагедии в Вуковаре.

Российские власти отрицают какие-либо правонарушения и описывают кадры и фотографии погибших якобы как провокацию или постановку украинской власти. Эти возражения опровергли международные СМИ, в частности Bellingcat, Deutsche Welle, The Economist, BBC и The New York Times

Напомним, в этом году вместо традиционного поздравления Владимира Путина ко дню ракетных войск и артиллерии России, на пропагандистском телевидении показали "оригинальное" обращение от ВСУ. Украинские хакеры дали в эфир росТВ сюжет о настоящих потерях россии на войне.

Добавим, украинский IT-армия собирает "Книгу палачей" для каталогизации русских солдат, которые убивали и, вероятно, пытали украинцев. Это необходимо для того, чтобы понять, кто истреблял мирное население в Украине во время полномасштабного вторжения россии.

 

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