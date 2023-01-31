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У російському Ермітажі хакери вивели на екрани звірства армії рф в Бучі

31 січня 2023 18:27
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Звірства окупантів в Бучі — в російському Ермітажі хакери вивели на табло докази воєнних злочинів рф
Звірства росіян в Бучі
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

У російському Санкт-Петербурзі, в державному музеї Ермітаж на електронні табло вивели інформацію про злочини, які російські військові скоювали під час окупації Бучі. Що саме було на екранах поки невідомо.  

Про це повідомляє видання "Фонтанка".

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Робота хакерів

"До правоохоронних органів представники адміністрації музею звернулися близько дев'ятої вечора 29 січня. Вони повідомили, що близько четвертої дня невідомі вивели на екрани електронних табло інформацію про події в українській Бучі, яка визнана міністерством оборони рф (нібито — Ред.) фейком", — йдеться в повідомленні.

Повідомляють, що після того, як співробітники служби безпеки виявили злом, табло було відключено. За попередньою інформацією, злом сервера було здійснено дистанційно.

Слідчий комітет поки вирішує, як кваліфікувати інцидент.

Звірства окупантів в Бучі

Трагедія в Бучі — це масове вбивство українського цивільного населення в місті, що супроводжувалося викраденнями, тортурами, зґвалтуваннями, зокрема дітей, і мародерством. Злочини вчинили збройні сили рф.

Українська влада заявила, що загинуло понад 420 мешканців міста, назвала цю різанину геноцидом українців і звернулася до Міжнародного кримінального суду з проханням розслідувати те, що сталося в місті. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що кількість людей, убитих російськими військами в Бучі Київської області, більша, ніж жертв трагедії у Вуковарі.

Російська влада заперечує будь-які правопорушення і описує кадри та фотографії загиблих нібито як провокацію або постановку української влади. Ці заперечення спростували міжнародні ЗМІ, зокрема, Bellingcat, Deutsche Welle, The Economist, BBC і The New York Times

Нагадаємо, цього року замість традиційного привітання володимира путіна до дня ракетних військ та артилерії рф, на пропагандистському телебаченні показали "оригінальне" звернення від ЗСУ. Українські хакери дали в ефір росТБ сюжет про справжні втрати росії на війні.

Додамо, ук  раїнська IT-ар мія збирає "Книгу катів" для каталогізації російських солдатів, які вбивали і, ймовірно, катували українців. Це потрібно для того, щоб зрозуміти, хто винищував мирне населення в Україні під час повномасштабного вторгнення рф.

  

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