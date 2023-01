Звірства окупантів в Бучі — в російському Ермітажі хакери вивели на табло докази воєнних злочинів рф

Звірства росіян в Бучі

У російському Санкт-Петербурзі, в державному музеї Ермітаж на електронні табло вивели інформацію про злочини, які російські військові скоювали під час окупації Бучі. Що саме було на екранах поки невідомо.

Про це повідомляє видання "Фонтанка".

Робота хакерів

"До правоохоронних органів представники адміністрації музею звернулися близько дев'ятої вечора 29 січня. Вони повідомили, що близько четвертої дня невідомі вивели на екрани електронних табло інформацію про події в українській Бучі, яка визнана міністерством оборони рф (нібито — Ред.) фейком", — йдеться в повідомленні.

Повідомляють, що після того, як співробітники служби безпеки виявили злом, табло було відключено. За попередньою інформацією, злом сервера було здійснено дистанційно.

Слідчий комітет поки вирішує, як кваліфікувати інцидент.

Звірства окупантів в Бучі

Трагедія в Бучі — це масове вбивство українського цивільного населення в місті, що супроводжувалося викраденнями, тортурами, зґвалтуваннями, зокрема дітей, і мародерством. Злочини вчинили збройні сили рф.

Українська влада заявила, що загинуло понад 420 мешканців міста, назвала цю різанину геноцидом українців і звернулася до Міжнародного кримінального суду з проханням розслідувати те, що сталося в місті. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що кількість людей, убитих російськими військами в Бучі Київської області, більша, ніж жертв трагедії у Вуковарі.

Російська влада заперечує будь-які правопорушення і описує кадри та фотографії загиблих нібито як провокацію або постановку української влади. Ці заперечення спростували міжнародні ЗМІ, зокрема, Bellingcat, Deutsche Welle, The Economist, BBC і The New York Times

Нагадаємо, цього року замість традиційного привітання володимира путіна до дня ракетних військ та артилерії рф, на пропагандистському телебаченні показали "оригінальне" звернення від ЗСУ. Українські хакери дали в ефір росТБ сюжет про справжні втрати росії на війні.

Додамо, ук раїнська IT-ар мія збирає "Книгу катів" для каталогізації російських солдатів, які вбивали і, ймовірно, катували українців. Це потрібно для того, щоб зрозуміти, хто винищував мирне населення в Україні під час повномасштабного вторгнення рф.