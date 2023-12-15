В СБУ объяснили, почему ТЦК посетили столичный ресторан

Представитель ТЦК в элитном ресторане Киева. Фото: скриншот с видео

В Службе безопасности Украины объяснили, почему в столичных учреждениях заметили людей в военной форме. Там заявили, что вместе с подразделениями МВД и Миграционной службы проводят в Киеве контрдиверсионные меры безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает "Украинская правда".

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"В рамках проверки общественных заведений, которая проходит уже третий день подряд, проверяются лица, потенциально причастные к противоправной деятельности", — говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что одновременно с этим представители ТЦК проводят проверку военнообязанных граждан Украины, которые могут нарушать правила военного учета.

Напомним, в социальных сетях сообщают, что элитный ресторан Киева посетили представители территориального центра комплектования. Вероятно, они вручали повестки.

Также мы писали, что вчера в торговом центре "Форум" во Львове заметили работников ТЦК. Они проверяли документы у мужчин призывного возраста.

Добавим, в Закарпатской области мужчина письменно отказался от мобилизации в военкомате. После прохождения ВВК он был признан годным и вручен повесткой.