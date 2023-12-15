У СБУ пояснили, чому ТЦК відвідали столичний ресторан

Представник ТЦК в елітному ресторані Києва. Фото: скриншот з відео

У Службі безпеки України пояснили, чому у столичних закладах помітили людей у військовій формі. Там заявили, що разом із підрозділами МВС та Міграційної служби проводять у Києві контрдиверсійні безпекові заходи.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, передає "Українська правда".

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"В рамках перевірки громадських закладів, яка відбувається вже третій день поспіль, перевіряються особи, потенційно причетні до протиправної діяльності", — йдеться у повідомленні.

У СБУ заявили, що одночасно з цим представники ТЦК проводять перевірку військовозобовʼязаних громадян України, які можуть порушувати правила військового обліку.

Нагадаємо, у соціальних мережах повідомляють, що в елітний ресторан Києва завітали представники територіального центру комплектування. Ймовірно, вони вручали повістки.

Також ми писали, що вчора у торговому центрі "Форум" у Львові помітили працівників ТЦК. Вони перевіряли документи у чоловіків призовного віку.

Додамо, у Закарпатській області чоловік письмово відмовився від мобілізації у військкоматі. Після проходження ВЛК його визнали придатним та вручили повістку.