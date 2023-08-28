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В Шевченковском районе Киева произошел пожар: что известно

28 августа 2023 16:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Шевченковском районе Киева произошел пожар: что известно
Спасатели ликвидируют пожар в Киеве 28 августа 2023 года. Фото: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Днем, 28 августа, в городе Киев произошел пожар в одноэтажном недействующем здании, расположенном в Шевченковском районе. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в г. Киеве.

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Так, пожар поднялся около 15:14 на улице Дмитровская, 4. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

  • Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС
  • Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС
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По состоянию на 16.37 пожар удалось локализовать на площади 150 квадратных километров.

Находящиеся на месте происшествия правоохранители рассказали корреспондентке Новини.LIVE, что пожар обошолся без жертв. В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать последствия. Причина возгорания еще не установлена.

Следует также отметить, что движение по улице уже возобновили.

Что говорят очевидцы

Как рассказали очевидцы корреспондентке Новини.LIVE, сначала на месте возгорания поднялся небольшой дым. Пока прибыли спасатели, пожар приобрел большие масштабы.

Утверждают, что огонь произошел в здании, которое уже более 2,5 лет заброшено. Там часто ночевали бездомные.

Напомним, недавно в столице произошел масштабный пожар на территории Киево-Могилянской академии. В сети сообщили, что горела американская библиотека университета.

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