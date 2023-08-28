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У Шевченківському районі Києва сталася пожежа: що відомо

28 серпня 2023 16:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Шевченківському районі Києва сталася пожежа: що відомо
Рятувальники ліквідовують пожежу у Києві 28 серпня 2023 року. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вдень, 28 серпня, у місті Київ сталася пожежа в одноповерховій не діючій будівлі, що знаходиться у Шевченківському районі. На щастя, минулося без потерпілих. 

Про це повідомляє ДСНС України у м. Києві.

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Відтак, пожежа здійнялася близько 15:14 на вулиці Дмитрівська, 4. На місце події оперативно прибули рятувальники.

  • Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС
  • Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС
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Станом на 16:37 пожежу вдалося локалізувати на площі 150 квадратних кілометрів.

Правоохоронці, які перебувають на місці події, розповіли кореспондентці Новини.LIVE, що пожежа минулася без жертв. Наразі, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки. Причина загоряння ще не встановлена. 

Варто також відзначити, що рух вулицею вже відновили. 

Що кажуть очевидці

Як розповіли очевидці кореспондентці Новини.LIVE, спочатку на місці загоряння піднявся невеликий дим. Поки прибули рятувальники, пожежа набула більших масштабів. 

Стверджують, що вогонь стався у будівлі, яка вже понад 2,5 роки закинута. Там часто ночували безхатьки. 

Нагадаємо, нещодавно у столиці сталася масштабна пожежа на території Києво-Могилянської академії. У мережі повідомили, що горіла Американська бібліотека університету.

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