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В столичном спортзале Порошенко придумали "инструкцию", как избежать военных

12 декабря 2023 16:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В столичном спортзале Порошенко придумали "инструкцию", как избежать военных
Работники ТЦК вручают повестку посетителям спортзала. Иллюстративное фото: 0532
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В киевском спортзале экс-президента Петра Порошенко "5 элемент" создали "инструкцию" для посетителей и работников зала. Она создана на случай, если в тренажерный зал приедут работники ТЦК и все мужчины могли избежать мобилизации.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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"Инструкция", как избежать работников ТЦК

В последние недели военные начали наведываться в спортивные залы Украины, с целью вручения повесток военнообязанным мужчинам. Так в одном из столичных залов создали перечень правил, при условии, что в зал придут работники ТЦК.

Главной задачей перед работниками стоит защита VIP-клиентов, если придут военнослужащие, они должны отправить объявление в общий чат спортзала о "санитарном перерыве" и сразу же начать "звонить депутатам". Народные депутаты по звонку якобы должны прийти в клуб и помочь отбиться от повесток.

"Фитнес-клуб является собственностью народного депутата Украины, который помогает ВСУ. "5 элемент" и его посетители также помогают ВСУ. Блокируя работу — вы блокируете помощь ВСУ! Прошу покинуть заведение!" — именно это должен сказать администратор, когда придут ТЦК.

Также в правилах указано, что все мужчины, находящиеся в клубе на момент прихода ТЦК, должны его срочно покинуть через запасной выход и пойти в техническое помещение.

"Инструкция" в спортзале Порошенко
"Инструкция" в спортзале Порошенко. Фото: Новини.LIVE.

Напомним, в одном из столичных спортзалов создали "методичку правил" во избежание мобилизации мужчин. В результате этого в сети столичных спортзалов "Sportlife" создали правила действий на случай прихода военнослужащих.

Добавим, в последнее время работников территориального центра комплектования все чаще замечают с рейдами в спортзалах. Однако военкоматы имеют право раздавать повестки в общественных местах, а тренажерные залы относятся к такой категории.

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