У столичному спортзалі Порошенка вигадали "інструкцію", як уникнути військкомів

Працівники ТЦК вручають повістку відвідувачам спортзалу. Ілюстративне фото: 0532

У київському спортзалі експрезидента Петра Порошенка "5 елемент" створили "інструкцію" для відвідувачів та працівників залу. Вона створена на випадок, якщо до тренажерного залу завітають працівники ТЦК і всі чоловіки могли уникнути мобілізації.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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"Інструкція", як уникнути працівників ТЦК

Останніми тижнями військкоми почали навідуватися до спортивних залів України, з метою вручення повісток військовозобов'язаним чоловікам. Від так у одному зі столичних залів створили перелік правил, за умови, що до залу прийдуть працівники ТЦК.

Головним завданням перед працівниками стоїть захист VIP-клієнтів, якщо прийдуть військкоми вони мають надіслати оголошення у загальний чат спортзалу про "санітарну перерву" і одразу ж почати "дзвонити депутатам". Народні депутати по дзвінку нібито мають прийти в клуб і допомогти відбитися від повісток.

"Фітнес-клуб є власністю народного депутата України, який допомагає ЗСУ. "5 елемент" та його відвідувачі також допомагають ЗСУ. Блокуючи роботу — ви блокуєте допомогу ЗМУ! Прошу залишити заклад!" — саме це має сказати адміністратор, коли прийдуть ТЦК.

Також у правилах зазначено, що усі чоловіки, які знаходяться в клубі на момент приходу ТЦК мають його терміново покинути через запасний вихід і піти до технічного приміщення.

"Інструкція" у спортзалі Порошенка. Фото: Новини.LIVE.

Нагадаємо, в одному зі столичних спортзалів створили "методичку правил" для уникнення мобілізації чоловіків. Внаслідок цього у мережі столичних спортзалів "Sportlife" створили правила дій на випадок приходу військкомів.

Додамо, останнім часом працівників територіального центру комплектування все частіше помічають з рейдами у спортзалах. Однак військкомати мають право роздавати повістки у громадських місцях, а тренажерні зали належать до такої категорії.