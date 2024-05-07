В столице объявили чрезвычайную пожарную опасность — киевлян просят быть осторожными
В Киеве 8-10 мая будет преобладать чрезвычайный уровень опасности. В связи с погодными условиями существует повышенная угроза возникновения пожаров.
Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram во вторник, 7 мая.
Пожарная опасность в Киеве
"Предупреждение о пожарной опасности! По данным Укргидрометцентра, 8-10 мая в столице будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении.
В КГВА отметили, что погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания.
Гражданам напомнили, что в течение пожароопасного периода запрещается:
- разводить костры в лесу и лесопосадках;
- заезжать на автомобиле в лес;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
- оставлять в лесу пропитанное бензином, керосином, смазкой или другими горючими веществами ветошь;
- создавать свалки и сжигать отходы.
В то же время, если вы заметили возгорание в лесах, посадках или открытых территориях — следует немедленно позвонить по номеру 101.
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