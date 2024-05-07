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В столице объявили чрезвычайную пожарную опасность — киевлян просят быть осторожными

7 мая 2024 17:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В столице объявили чрезвычайную пожарную опасность — киевлян просят быть осторожными
Пожарный ликвидирует воспламенение травы. Иллюстративное фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве 8-10 мая будет преобладать чрезвычайный уровень опасности. В связи с погодными условиями существует повышенная угроза возникновения пожаров.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram во вторник, 7 мая.

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"Предупреждение о пожарной опасности! По данным Укргидрометцентра, 8-10 мая в столице будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении.

В КГВА отметили, что погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания.

Гражданам напомнили, что в течение пожароопасного периода запрещается:

  • разводить костры в лесу и лесопосадках;
  • заезжать на автомобиле в лес;
  • курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
  • оставлять в лесу пропитанное бензином, керосином, смазкой или другими горючими веществами ветошь;
  • создавать свалки и сжигать отходы.

В то же время, если вы заметили возгорание в лесах, посадках или открытых территориях — следует немедленно позвонить по номеру 101.

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Скриншот сообщения КГВА

Ранее в ГСЧС сообщили об ухудшении погоды в Украине — сунут дожди и грозы.

Также народный синоптик Наталья Диденко назвала регионы Украины, где 8-го мая пройдут дожди.

погода
Киев
пожар
ГСЧС
Укргидрометцентр
опасность

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