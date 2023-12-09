В столице работники ТЦК совершили новый рейд в спортзал
Один из столичных тренажерных залов посетили работники ТЦК. Очередной рейд совершили с целью поиска уклонистов.
Об этом сообщает Telegram-канал "Реальный Киев".
Работники ТЦК ходят по спортзалам Киева
Так, утром 9 декабря военнослужащие пришли с рейдом в спортзал сети Sport Life в IQ Business Center в Печерском районе столицы.
Напомним, что на днях в Закарпатье сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки совершили рейды по тренажерным залам. В ТЦК объяснили, что таким образом ничего не нарушают и действуют по законам Украины.
Кроме того, работники ТЦК нагрянули в спортивные залы Львова. По данным местных пабликов, они посетили ТЦ "Спартак". Там они побывали в "Спортлайфе".
Также мы писали, что спортзалы Киева резко опустели после того, как туда наведались работники ТЦК. Военные пытались вручить повестки мужчинам, впрочем, как известно, персонал не пропустил их внутрь зала.
Читайте Новини.LIVE!