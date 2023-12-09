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В столице работники ТЦК совершили новый рейд в спортзал

9 декабря 2023 11:44
обновлено: 11:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В столице работники ТЦК совершили новый рейд в спортзал
Военные пришли в спортзал в Киеве. Фото: Реальный Киев/Telegram
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Один из столичных тренажерных залов посетили работники ТЦК. Очередной рейд совершили с целью поиска уклонистов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Реальный Киев".

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Так, утром 9 декабря военнослужащие пришли с рейдом в спортзал сети Sport Life в IQ Business Center в Печерском районе столицы.

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Сотрудники ТЦК в спортзале Киева. Фото: Реальный Киев/Telegram
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Сотрудники ТЦК в спортзале Киева. Фото: Реальный Киев/Telegram

Напомним, что на днях в Закарпатье сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки совершили рейды по тренажерным залам. В ТЦК объяснили, что таким образом ничего не нарушают и действуют по законам Украины.

Кроме того, работники ТЦК нагрянули в спортивные залы Львова. По данным местных пабликов, они посетили ТЦ "Спартак". Там они побывали в "Спортлайфе".

Также мы писали, что спортзалы Киева резко опустели после того, как туда наведались работники ТЦК. Военные пытались вручить повестки мужчинам, впрочем, как известно, персонал не пропустил их внутрь зала.

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