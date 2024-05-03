В столице будут судить мужчину, который "подселял" умерших в чужие могилы
В Киеве будут судить 47-летнего смотрителя Жулянского кладбища по обвинению в получении неправомерной выгоды за выделение места для захоронения умершего. За свой поступок гробовщик получил три тысячи долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
В Киеве будут судить работника кладбища
Как сообщается, в феврале этого года смотритель Жулянского кладбища получил три тысячи долларов за выделение и обустройство места для захоронения.
Тогда родственник умершего пришел на кладбище узнать, как найти место на кладбище. Сотритель ответил, что кладбище полузакрыто, то есть разрешено только захоронение в семейный склеп. Однако за указанную сумму в валюте, он разрешил подзахоронение в могилу, за которой уже никто не ухаживает, будто там похоронен родственник мужчины, который искал место на кладбище.
Сам подозреваемый на досудебном расследовании факт получения денег признал. Обвинительный акт в пятницу, 3 мая, был направлен в суд, ему грозит четыре года лишения свободы.
Напомним, ранее в Киеве могут предстать перед судом участники коррупционной схемы, среди которых — иностранец, по обвинению в растрате 225 миллионов гривен на производстве артиллерийских снарядов на столичном заводе "Артем".
Также в столице будут судить трех участников опасной группы, совершивших разбойное нападение на товарища ради криптовалюты.
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