Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В столице будут судить мужчину, который "подселял" умерших в чужие могилы arrow

В столице будут судить мужчину, который "подселял" умерших в чужие могилы

3 мая 2024 19:25
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В столице будут судить мужчину, который "подселял" умерших в чужие могилы
Правоохранители и задержанный. Фото: Киевская областная прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Киеве будут судить 47-летнего смотрителя Жулянского кладбища по обвинению в получении неправомерной выгоды за выделение места для захоронения умершего. За свой поступок гробовщик получил три тысячи долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Читайте также:

В Киеве будут судить работника кладбища

Как сообщается, в феврале этого года смотритель Жулянского кладбища получил три тысячи долларов за выделение и обустройство места для захоронения.

жулянское кладбище киев
Извлеченные деньги. Источник: Киевская городская прокуратура

Тогда родственник умершего пришел на кладбище узнать, как найти место на кладбище. Сотритель ответил, что кладбище полузакрыто, то есть разрешено только захоронение в семейный склеп. Однако за указанную сумму в валюте, он разрешил подзахоронение в могилу, за которой уже никто не ухаживает, будто там похоронен родственник мужчины, который искал место на кладбище.

жулянское семейное кладбище киев
Правоохранители проводят осмотр изъятых денег. Источник: Киевская городская прокуратура

Сам подозреваемый на досудебном расследовании факт получения денег признал. Обвинительный акт в пятницу, 3 мая, был направлен в суд, ему грозит четыре года лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве могут предстать перед судом участники коррупционной схемы, среди которых — иностранец, по обвинению в растрате   225 миллионов гривен на производстве артиллерийских снарядов на столичном заводе "Артем".

Также в столице будут судить трех участников опасной группы, совершивших разбойное нападение на товарища ради криптовалюты.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

25 апреля 2024

15:54 Стало известно, как будут наказывать мужчин, которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней