У столиці судитимуть чоловіка, який "підселяв" померлих до чужих могил

Правоохоронці та затриманий. Фото: Київська обласна прокуратура

У Києві судитимуть 47-річного доглядача Жулянського цвинтаря за обвинуваченням в отриманні неправомірної вигоди за виділення місця для поховання померлого. За свій вчинок гробівник отримав три тисячі доларів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Як повідомляється, цьогоріч, у лютому, доглядач Жулянського цвинтаря отримав три тисячі доларів за виділення та облаштування місця для поховання.

Вилучені гроші. Джерело: Київська міська прокуратура

Тоді родич померлого прийшов на цвинтар дізнатись, як можна знайти місце на кладовищі. Доглядач відповів, що цвинтар напівзакритий, тобто дозволено лише поховання у родинний гробівець. Проте за зазначену суму у валюті він дозволив підзахоронення у могилу, за якою вже ніхто не доглядає, буцімто там похований родич чоловіка, який шукав місце на цвинтарі.

Правоохоронці проводять огляд вилучених грошей. Джерело: Київська міська прокуратура

Сам підозрюваний на досудовому розслідуванні факт отримання грошей визнав. Обвинувальний акт у п'ятницю, 3 травня, був скерований до суду, йому загрожує чотири роки позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві можуть постати перед судом учасники корупційної оборудки, серед яких — іноземець, у звинуваченні за розтр атою 225 мільйонів гривень на виробництві артилерійських снарядів на столичному заводі "Артем".

Також у столиці судитимуть трьох учасників небезпечної групи, які вчинили розбійний напад на товариша заради криптовалюти.