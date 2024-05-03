У столиці судитимуть чоловіка, який "підселяв" померлих до чужих могил
У Києві судитимуть 47-річного доглядача Жулянського цвинтаря за обвинуваченням в отриманні неправомірної вигоди за виділення місця для поховання померлого. За свій вчинок гробівник отримав три тисячі доларів.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
В Києві судитимуть працівника цвинтаря
Як повідомляється, цьогоріч, у лютому, доглядач Жулянського цвинтаря отримав три тисячі доларів за виділення та облаштування місця для поховання.
Тоді родич померлого прийшов на цвинтар дізнатись, як можна знайти місце на кладовищі. Доглядач відповів, що цвинтар напівзакритий, тобто дозволено лише поховання у родинний гробівець. Проте за зазначену суму у валюті він дозволив підзахоронення у могилу, за якою вже ніхто не доглядає, буцімто там похований родич чоловіка, який шукав місце на цвинтарі.
Сам підозрюваний на досудовому розслідуванні факт отримання грошей визнав. Обвинувальний акт у п'ятницю, 3 травня, був скерований до суду, йому загрожує чотири роки позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше у Києві можуть постати перед судом учасники корупційної оборудки, серед яких — іноземець, у звинуваченні за розтр атою 225 мільйонів гривень на виробництві артилерійських снарядів на столичному заводі "Артем".
Також у столиці судитимуть трьох учасників небезпечної групи, які вчинили розбійний напад на товариша заради криптовалюти.
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