В Киеве 2 августа произошел пожар в Святошинском районе — подробности

В Святошинском районе Киева час тушили пожар
В Святошинском районе Киева произошло возгорание на открытой территории. Огонь охватил 100 кв. метров — горел мусор и остатки электроприборов.
Об этом сообщили в столичном управлении ГСЧС в пятницу, 2 августа.
Пожар в Святошинском районе
"По словам очевидцев, горит в районе одного из заводов. Перед этим был слышен взрыв", — сообщали жители Киева.
В столичном управлении ГСЧС сообщили, что пожар начался в 15:51 на открытой территории по улице Героев Космоса.
"На месте было установлено, что на открытой территории произошло возгорание мусора, с последующим распространением огня на остатки электроприборов. Пожар ликвидирован на площади 100 кв. м в 17:02", — сообщили в ГСЧС.
Жертв или пострадавших нет. Причину пожара будут устанавливать правоохранительные органы.
Читайте Новини.LIVE!