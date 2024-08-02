В Киеве 2 августа произошел пожар в Святошинском районе — подробности

Спасатели ликвидируют пожар в Святошинском районе. Фото: ГУ ГСЧС Киева

В Святошинском районе Киева произошло возгорание на открытой территории. Огонь охватил 100 кв. метров — горел мусор и остатки электроприборов.

Об этом сообщили в столичном управлении ГСЧС в пятницу, 2 августа.

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Пожар в Святошинском районе

"По словам очевидцев, горит в районе одного из заводов. Перед этим был слышен взрыв", — сообщали жители Киева.

В столичном управлении ГСЧС сообщили, что пожар начался в 15:51 на открытой территории по улице Героев Космоса.

"На месте было установлено, что на открытой территории произошло возгорание мусора, с последующим распространением огня на остатки электроприборов. Пожар ликвидирован на площади 100 кв. м в 17:02", — сообщили в ГСЧС.

Жертв или пострадавших нет. Причину пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

Пожар в Киеве. Фото: ГУ ГСЧС Киева

Спасатели на месте пожара в Киеве. Фото: ГУ ГСЧС Киева