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У Святошинському районі Києва годину гасили пожежу

2 серпня 2024 19:12
Галина Шподарева - редактор
У Києві 2 серпня сталася пожежа у Святошинському районі — подробиці
Рятувальники ліквідовують пожежу у Святошинському районі. Фото: ГУ ДСНСУ Києва
Галина Шподарева - редактор

У Святошинському районі Києва сталося загоряння на відкритій території. Вогонь охопив 100 кв. метрів — горіло сміття та залишки електроприладів. 

Про це повідомили в столичному управлінні ДСНС у п'ятницю, 2 серпня. 

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"За словами очевидців, горить в районі одного із заводів. Перед цим було чути вибух", — повідомляли жителі Києва.

У столичному управлінні ДСНС повідомили, що пожежа розпочалася о 15:51 на відкритій території на вулиці Героїв Космосу. 

"На місці було встановлено, що на відкритій території сталося загоряння сміття, з подальшим розповсюдженням вогню на залишки електроприладів. Пожежу ліквідовано на площі 100 кв. м о 17:02", — повідомили в ДСНС.

Жертв чи постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

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Пожежа у Києві. Фото: ГУ ДСНСУ Києва
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Рятувальники на місці пожежі у Києві. Фото: ГУ ДСНСУ Києва
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Гасіння пожежі в святошинському районі Києва. Фото: ГУ ДСНСУ Києва

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