У Києві 2 серпня сталася пожежа у Святошинському районі — подробиці

У Святошинському районі Києва годину гасили пожежу
У Святошинському районі Києва сталося загоряння на відкритій території. Вогонь охопив 100 кв. метрів — горіло сміття та залишки електроприладів.
Про це повідомили в столичному управлінні ДСНС у п'ятницю, 2 серпня.
Пожежа у Святошинському районі
"За словами очевидців, горить в районі одного із заводів. Перед цим було чути вибух", — повідомляли жителі Києва.
У столичному управлінні ДСНС повідомили, що пожежа розпочалася о 15:51 на відкритій території на вулиці Героїв Космосу.
"На місці було встановлено, що на відкритій території сталося загоряння сміття, з подальшим розповсюдженням вогню на залишки електроприладів. Пожежу ліквідовано на площі 100 кв. м о 17:02", — повідомили в ДСНС.
Жертв чи постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.
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