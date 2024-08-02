У Києві 2 серпня сталася пожежа у Святошинському районі — подробиці

Рятувальники ліквідовують пожежу у Святошинському районі. Фото: ГУ ДСНСУ Києва

У Святошинському районі Києва сталося загоряння на відкритій території. Вогонь охопив 100 кв. метрів — горіло сміття та залишки електроприладів.

Про це повідомили в столичному управлінні ДСНС у п'ятницю, 2 серпня.

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Пожежа у Святошинському районі

"За словами очевидців, горить в районі одного із заводів. Перед цим було чути вибух", — повідомляли жителі Києва.

У столичному управлінні ДСНС повідомили, що пожежа розпочалася о 15:51 на відкритій території на вулиці Героїв Космосу.

"На місці було встановлено, що на відкритій території сталося загоряння сміття, з подальшим розповсюдженням вогню на залишки електроприладів. Пожежу ліквідовано на площі 100 кв. м о 17:02", — повідомили в ДСНС.

Жертв чи постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Пожежа у Києві. Фото: ГУ ДСНСУ Києва

Рятувальники на місці пожежі у Києві. Фото: ГУ ДСНСУ Києва