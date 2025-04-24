В Святошинском районе Киева минутой молчания почтили память погибших

Разбор завалов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 24 апреля наибольшие разрушения претерпел Святошинский район столицы. Именно здесь зафиксированы самые масштабные повреждения и пожары — в частности, горели жилые дома, нежилые помещения, гаражные кооперативы и автомобили. На месте до сих пор продолжается разбор завалов, погибших решили почтить минутой молчания.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

В Святошинском районе до сих пор ищут людей под завалами

Спасательные работы продолжаются непрерывно. По официальным данным, в одном из поврежденных домов остаются люди под завалами — поисковые группы ГСЧС работают на месте.

От удара произошло возгорание и частичное разрушение нескольких зданий: пострадал один 1-этажный жилой дом, загорелись машины во дворах, также горели территории нежилой застройки. Часть пожаров уже ликвидирована, но разбор завалов продолжается.

По последним обновленным данным от КГГА, от ночной атаки пострадали по меньшей мере 70 человек. В больницах столицы остаются 31 раненый, в том числе пятеро детей. В Святошинском районе ситуация остается самой острой: именно здесь зафиксировано больше всего очагов поражения.

Относительно погибших — окончательная информация еще уточняется. По последним данным по состоянию на 07:30 погибли по меньшей мере девять человек. В Святошинском районе продолжаются поисково-спасательные работы в двух разрушенных жилых домах. Службы продолжают работать на местах попаданий.

Напомним, в Святошинском районе продолжаются поиски под завалами двух детей.

Кроме того, Россия атаковала Запорожье, а также осуществила комбинированную атаку беспилотниками и ракетами Харькова.