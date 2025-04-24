У Святошинському районі Києва хвилиною мовчання вшанували загиблих

Розбір завалів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Внаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч на 24 квітня найбільших руйнувань зазнав Святошинський район столиці. Саме тут зафіксовано наймасштабніші пошкодження та пожежі – зокрема, горіли житлові будинки, нежитлові приміщення, гаражні кооперативи й автомобілі. На місці досі триває розбір завалів, загиблих вирішили вшанувати хвилиною мовчання.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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У Святошинському районі досі шукають людей під завалами

Рятувальні роботи тривають безперервно. За офіційними даними, в одному з пошкоджених будинків залишаються люди під завалами – пошукові групи ДСНС працюють на місці.

Від удару сталося загорання та часткове руйнування кількох будівель: постраждав один 1-поверховий житловий будинок, зайнялися автівки на подвір’ях, також горіли території нежитлової забудови. Частину пожеж уже ліквідовано, але розбір завалів триває.

За останніми оновленими даними від КМДА, від нічної атаки постраждали щонайменше 70 людей. У лікарнях столиці залишаються 31 поранені, зокрема п’ятеро дітей. У Святошинському районі ситуація залишається найгострішою: саме тут зафіксовано найбільше вогнищ ураження.

Щодо загиблих – остаточна інформація ще уточнюється. За останніми даними станом на 07:30 загинуло щонайменше дев'ятеро осіб. У Святошинському районі тривають пошуково-рятувальні роботи у двох зруйнованих житлових будинках. Служби продовжують працювати на місцях влучань.

Нагадаємо, у Святошинському районі тривають пошуки під завалами двох дітей.

Крім того, Росія атакувала Запоріжжя, а також здійснила комбіновану атаку безпілотниками та ракетами Харкова.