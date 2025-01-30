Стрельба в Киеве возле метро Зверинецкая — что не поделили курьер и водитель

Мужчина держит в руке пистолет. Иллюстративное фото: Freepik

В четверг, 30 января, в Киеве возле станции метро "Зверинецкая" произошел конфликт, который завершился стрельбой. К инциденту причастны водитель автомобиля и курьер службы доставки еды.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев ИНФО.

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Что известно о стрельбе

По информации Telegram-канала, инцидент произошел с участием водителя серого автомобиля и курьера службы доставки еды.

Сообщается, что водитель начал сдавать назад, в этот момент рядом проезжал курьер. Между мужчинами возник разговор на повышенных тонах, во время которого водитель автомобиля начал нецензурно выражаться, а затем произвел выстрел в воздух.

Напомним, ранее в одном из кафе в центре Киева произошла стрельба. Стрелок скрылся с места происшествия.

Также мы писали, что в Одесской области мужчина обстрелял гражданскую машину. В результате стрельбы травмировался человек.