Стрельба в Киеве возле метро Зверинецкая — что не поделили курьер и водитель

В центре Киева возле метро произошла стрельба — что известно
В четверг, 30 января, в Киеве возле станции метро "Зверинецкая" произошел конфликт, который завершился стрельбой. К инциденту причастны водитель автомобиля и курьер службы доставки еды.
Об этом сообщил Telegram-канал Киев ИНФО.
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Что известно о стрельбе
По информации Telegram-канала, инцидент произошел с участием водителя серого автомобиля и курьера службы доставки еды.
Сообщается, что водитель начал сдавать назад, в этот момент рядом проезжал курьер. Между мужчинами возник разговор на повышенных тонах, во время которого водитель автомобиля начал нецензурно выражаться, а затем произвел выстрел в воздух.
Напомним, ранее в одном из кафе в центре Киева произошла стрельба. Стрелок скрылся с места происшествия.
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