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У центрі Києва біля метро сталася стрілянина — що відомо

30 січня 2025 23:16
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Стрілянина у Києві біля метро Звіринецька — що не поділили кур'єр та водій
Чоловік тримає у руці пістолет. Ілюстративне фото: Freepik
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У четвер, 30 січня, у Києві біля станції метро "Звіринецька" стався конфлікт, який завершився стріляниною. До інциденту причетні водій автомобіля та кур’єр служби доставки їжі.

Про це повідомив Telegram-канал Київ ІНФО.

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Що відомо про стрілянину

За інформацією Telegram-каналу, інцидент трапився за участі водія сірого автомобіля та кур’єра служби доставки їжі.

Повідомляється, що водій почав здавати назад, у цей момент поруч проїжджав кур’єр. Між чоловіками виникла розмова на підвищених тонах, під час якої водій автомобіля почав нецензурно висловлюватися, а згодом здійснив постріл у повітря.

Нагадаємо, раніше в одному з кафе у центрі Києві сталася стрілянина. Стрілок втік із місця події.

Також ми писали, що в Одеській області чоловік обстріляв цивільну автівку. Унаслідок стрілянини травмувалася людина. 

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