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В центре Киева прорвало теплотрассу: дорогу заливает кипятком, возникла большая пробка

10 апреля 2023 10:05
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Авария на трубопроводе в Киеве. Фото: Новини.Live
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Киеве в понедельник, 10 апреля, на бульваре Михновского (бывший бульвар Дружбы Народов ) произошел прорыв теплотрассы. Улицу заливает горячей водой. Из-за аварии возникла пробка.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Что известно

"Движение на бульваре Михновского и улицы Подвысоцкого затруднено из-за аварии на трубопроводе. Объезд осуществляется через улицу Товарную", — говорится в сообщении.

В сети также распространяют видео с места происшествия. На кадрах видно, что улицу заливает горячей водой.

Ликвидация аварии

В КГГА сообщили, что "Киевтеплоэнерго" локализовало повреждение теплосети на бульваре Николая Михновского.

Начата подготовка к ремонтным работам. В администрации обещают, что специалисты планируют завершить ремонтные работы в течение суток.

"Сегодня в 08:40 на бульваре Николая Михновского, 24/2 произошло эксплуатационное повреждение магистрального трубопровода с утечкой теплоносителя наружу. Горячая вода попала на проезжую часть. Поврежденный трубопровод диаметром 700 мм был введен в эксплуатацию в 1961 году", — рассказали в КГГА.

  • Наслідки аварії на теплотрасі у Києві. Фото: Новини.Live
  • Наслідки аварії на теплотрасі у Києві. Фото: Новини.Live
  • Наслідки аварії на теплотрасі у Києві. Фото: Новини.Live
  • Наслідки аварії на теплотрасі у Києві. Фото: Новини.Live
  • Наслідки аварії на теплотрасі у Києві. Фото: Новини.Live
  • Наслідки аварії на теплотрасі у Києві. Фото: Новини.Live
  • Наслідки аварії на теплотрасі у Києві. Фото: Новини.Live
  • Наслідки аварії на теплотрасі у Києві. Фото: Новини.Live
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Напомним, ранее в Печерском районе в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого одна из машин опрокинулась.

Также сообщалось, что 9 апреля на автодороге Киев — Чоп вблизи села Каменка Житомирской области произошло ДТП.

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