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У центрі Києва прорвало теплотрасу: дорогу заливає окропом, виник великий затор

10 квітня 2023 10:05
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Аварія на трубопроводі у Києві. Фото: Новини.Live
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Києві в понеділок, 10 квітня, на бульварі Міхновського (колишній бульвар Дружби Народів) стався прорив теплотраси. Вулицю заливає гарячою водою. Через аварію виник затор. 

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації

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Що відомо

"Рух на бульварі Міхновського та вулиці Підвисоцького ускладнений через аварію на трубопроводі. Об’їзд здійснюється через вулицю Товарну", — йдеться у повідомленні. 

У мережі також поширюють відео з місця події. На кадрах видно, що вулицю заливає гарячою водою. 

Ліквідація аварії

У КМДА повідомили, що "Київтеплоенерго" локалізувало пошкодження тепломережі на бульварі Миколи Міхновського. 

Розпочато підготовку до ремонтних робіт. В адміністрації обіцяють, що фахівці планують завершити ремонтні роботи впродовж доби. 

"Сьогодні о 08:40 на бульварі Миколи Міхновського, 24/2 сталося експлуатаційне пошкодження магістрального трубопроводу з витоком теплоносія назовні. Гаряча вода потрапила на проїжджу частину. Пошкоджений трубопровід діаметром 700 мм був введений в експлуатацію в 1961 році", — розповіли у КМДА. 

  • Наслідки аварії на теплотрасі у Києві. Фото: Новини.Live
  • Наслідки аварії на теплотрасі у Києві. Фото: Новини.Live
  • Наслідки аварії на теплотрасі у Києві. Фото: Новини.Live
  • Наслідки аварії на теплотрасі у Києві. Фото: Новини.Live
  • Наслідки аварії на теплотрасі у Києві. Фото: Новини.Live
  • Наслідки аварії на теплотрасі у Києві. Фото: Новини.Live
  • Наслідки аварії на теплотрасі у Києві. Фото: Новини.Live
  • Наслідки аварії на теплотрасі у Києві. Фото: Новини.Live
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Нагадаємо, раніше у Печерському районі в Києві сталася ДТП за участю трьох автомобілів, внаслідок якої одна з машин перекинулася. 

Також повідомлялося, що 9 квітня на автодорозі Київ — Чоп поблизу села Кам'янка Житомирської області сталася ДТП

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