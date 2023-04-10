У центрі Києва прорвало теплотрасу: дорогу заливає окропом, виник великий затор
У Києві в понеділок, 10 квітня, на бульварі Міхновського (колишній бульвар Дружби Народів) стався прорив теплотраси. Вулицю заливає гарячою водою. Через аварію виник затор.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Що відомо
"Рух на бульварі Міхновського та вулиці Підвисоцького ускладнений через аварію на трубопроводі. Об’їзд здійснюється через вулицю Товарну", — йдеться у повідомленні.
У мережі також поширюють відео з місця події. На кадрах видно, що вулицю заливає гарячою водою.
Ліквідація аварії
У КМДА повідомили, що "Київтеплоенерго" локалізувало пошкодження тепломережі на бульварі Миколи Міхновського.
Розпочато підготовку до ремонтних робіт. В адміністрації обіцяють, що фахівці планують завершити ремонтні роботи впродовж доби.
"Сьогодні о 08:40 на бульварі Миколи Міхновського, 24/2 сталося експлуатаційне пошкодження магістрального трубопроводу з витоком теплоносія назовні. Гаряча вода потрапила на проїжджу частину. Пошкоджений трубопровід діаметром 700 мм був введений в експлуатацію в 1961 році", — розповіли у КМДА.
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Наслідки аварії на теплотрасі у Києві. Фото: Новини.Live
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Наслідки аварії на теплотрасі у Києві. Фото: Новини.Live
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Наслідки аварії на теплотрасі у Києві. Фото: Новини.Live
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Наслідки аварії на теплотрасі у Києві. Фото: Новини.Live
-
Наслідки аварії на теплотрасі у Києві. Фото: Новини.Live
-
Наслідки аварії на теплотрасі у Києві. Фото: Новини.Live
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Наслідки аварії на теплотрасі у Києві. Фото: Новини.Live
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Наслідки аварії на теплотрасі у Києві. Фото: Новини.Live
Нагадаємо, раніше у Печерському районі в Києві сталася ДТП за участю трьох автомобілів, внаслідок якої одна з машин перекинулася.
Також повідомлялося, що 9 квітня на автодорозі Київ — Чоп поблизу села Кам'янка Житомирської області сталася ДТП.