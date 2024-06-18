В Киеве мужчина устроил стрельбу — есть раненый

Место стрельбы в Киеве. Фото: t.me/gunpKyiv

В Шевченковском районе Киева произошла стрельба во вторник, 18 июня. В настоящее время правоохранители принимают меры по задержанию нападающего.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram.

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"В столичную полицию на линию 102 поступило сообщение о том, что на улице В. Ярмолы слышны выстрелы. По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, к припаркованному на улице авто, в котором находился мужчина с женой, подошел неизвестный. Он выстрелил в мужчину и убежал. Женщина ранений не получила.

Сейчас на месте происшествия работают все службы. Решается вопрос предоставления правовой квалификации, принимаются меры по установлению и задержанию нападавшего.

Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в центре Одессы полицейские задержали троих подозреваемых в хулиганстве со стрельбой, среди которых двое — граждане России. Инцидент произошел на Французском бульваре, где одессит выстрелил в воздух из ружья.

Также 29 мая киевские полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу на рынке в Оболонском районе столицы. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.