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В центре Киева ветеран войны вынужден просить еду у прохожих

2 января 2025 14:31
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Ветеран Евгений Ломский вынужден просить еду в центре Киева
Ветеран Евгений Ломский просит еду в центре Киева. Фото: Al-Jazeera
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Ветеран Евгений Ломский прослужил в Вооруженных силах Украины в течение девяти лет и потерял ногу на войне против российских захватчиков. Теперь он вынужден просить еду на главной улице Киева — Крещатике.

Историю украинского защитника рассказало издание Al-Jazeera накануне Нового года в статье "Оставленные: боровшиеся с Россией ветераны войны в Украине чувствуют себя униженными и забытыми".

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"Я 9 лет служил в армии, а сейчас голодаю. После ранения и увольнения государство не выплатило мне деньги", — 48-летний ветеран.

Защитник передвигается на костылях и с табличкой "Я голодаю" собирает средства на питание прямо на Крещатике.

Евгений Ломский ранее работал сталелитейщиком в Мариуполе. В 2015 году он добровольно ушел на фронт и стал сапером в ВСУ.

Но 17 сентября 2023 года его жизнь изменилась навсегда — мужчина взорвался на мини и потерял ногу. Теперь он ковыляет на костылях и собирает деньги на улице. Он также рассказал, что семьи у него нет и годами его заменяла армия.

Пока ему не удается обеспечить себе достойную жизнь и лечение через бюрократию в Министерстве обороны. Воин отмечает, что такова ситуация у многих его братьев по оружию.

Напоминаем, что на сегодняшний день количество ветеранов в Украине превышает один миллион человек. Министерство ветеранов Украины запускает новый проект для поддержки военных. Ветераны смогут периодически получать деньги на занятия в спортзалах и бассейнах.

Киев ВСУ ветераны война в Украине бюрократия

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