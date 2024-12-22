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Військовий розповів, чи піде на війну після втрати ноги

22 грудня 2024 16:31
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Києві військовий заявив, що піде на війну пропри втрату ноги
Військовий з протезом. Фото ілюстративне: ffu.foundation
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Військовий із позивним Морж під час акції Free Azov, яка пройшла у Києві, заявив, що готовий повернутися на війну. При цьому він зазначив, що відсутність однієї ноги, яку довелося ампутувати внаслідок поранення, його не зупинить.

Про це воїн сказав журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у неділю, 22 грудня.

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Військовий розповів, що йому відірвало ногу в березні 2023 року під час бою в Серебрянському лісі. Зараз захисник ходить на протезі та з паличкою. Після після реабілітації чоловік збирається повернутися у військо, не дивлячись на високу ампутацію.

"На жаль, я не зможу вже фізично бігати в посадках і виконувати бойові завдання, але приносити користь я можу. Навчати хлопців, наприклад, на інструкторській посаді", — пояснив військовий.

"Морж" наголосив, що засуджує тих, хто не хоче іти на війну. Натомість для себе він просто не бачить іншого шляху.

Раніше ми писали, що у центрі Києва сотні людей вийшли на вулиці в рамках традиційної акції Free Azov. Їхня мета — нагадати про потребу в обмінах українських військовополонених задля їх якнайшвидшого повернення додому.

Також ми писали, що український воїн пригадав події під час контрнаступу ЗСУ у 2023 році.

Київ ветерани війна в Україні особа з інвалідністю ампутація

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