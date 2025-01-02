Ветеран Євген Ломський змушений просити їжу в центрі Києва

Ветеран Євген Ломський просить їжу у центрі Києва. Фото: Al-Jazeera

Ветеран Євген Ломський прослужив у Збройних силах України протягом дев'яти років і втратив ногу на війні проти російських загарбників. Тепер він змушений просити їжу на головній вулиці Києва — Хрещатику.

Історію українського захисника розповіло видання Al-Jazeera напередодні Нового року у статті "Покинуті: ветерани війни в Україні, які боролися з Росією, почуваються зневаженими й забутими".

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"Я 9 років служив у армії, а зараз голодую. Після поранення та звільнення держава не виплатила мені гроші", — 48-річний ветеран.

Захисник пересувається на милицях та із табличкою "Я голодую" збирає кошти на харчування просто на Хрещатику.

Євген Ломський раніше працював сталеливарником у Маріуполі. У 2015 році він добровільно пішов на фронт і став сапером у ЗСУ.

Та 17 вересня 2023 року його життя змінилося назавжди — чоловік підірвався на міні й втратив ногу. Тепер він шкутильгає на милицях та збирає гроші на вулиці. Він також розповів, що родини в нього немає і роками йому її заміняла армія.

Наразі йому не вдається забезпечити собі гідне життя і лікування через бюрократію у Міністерстві оборони. Воїн наголошує, що такою є ситуацію у багатьох його братів по зброї.

Нагадуємо, що станом на сьогодні кількість ветеранів в Україні перевищує один мільйон осіб. Міністерство ветеранів України запускає новий проєкт для підтримки військових. Ветерани зможуть періодично отримувати гроші на заняття в спортзалах та басейнах.