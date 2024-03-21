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В ВСУ показали момент сбивания вражеской ракеты с пулемета Browning над Киевом

21 марта 2024 17:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В ВСУ показали момент сбивания вражеской ракеты с пулемета Browning над Киевом
Момент ликвидирования ракеты РФ. Фото: скриншот из видео ВСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россияне снова атаковали столицу Украины в ночь на четверг, 21 марта. Силы противовоздушной обороны искусно уничтожили все вражеские цели над Киевом. В Вооруженных силах показали момент уничтожения российской ракеты с помощью американского пулемета Browning M2.

Соответствующее видео опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в Telegram.

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Украинские силы ПВО продолжают успешно уничтожать российские воздушные цели, пытающиеся нанести удар по Украине. Так, в эту ночь мобильная огневая группа Сухопутных войск с помощью пулемета Browning M2 ликвидировала крылатую ракету врага. На видео, опубликованном Павлюком, видно, как украинские защитники метко и оперативно уничтожили воздушную цель.

"Во время ночной ракетной атаки на подлете в столицу мобильная огневая группа Сухопутных войск огнем из пулемета Browning M2 уничтожила крылатую ракету противника. На счету этого подразделения это уже не первая сбитая крылатая ракета!" — заметил Павлюк.

Напомним, 21 марта оккупанты нанесли массированный удар по Киеву, выпустив 30 ракет. В результате атаки повреждены жилые дома и детский сад, ранения получили местные жители.

Также мы писали, что в общей сложности этой ночью силам противовоздушной обороны удалось сбить все 31 воздушную цель.

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