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У ЗСУ показали момент збиття ворожої ракети з кулемета Browning над Києвом

21 березня 2024 17:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У ЗСУ показали момент збиття ворожої ракети з кулемета Browning над Києвом
Момент знищення ракети РФ. Фото: скриншот з відео ЗСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни знову атакували столицю України в ніч проти четверга, 21 березня. Сили протиповітряної оборони майстерно знищили усі ворожі цілі над Києвом. У Збройних силах показали момент знищення російської ракети за допомогою американського кулемета Browning M2.

Відповідне відео опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк у Telegram.

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Знищення ворожої ракети над Києвом з кулемета Browning M2

Українські сили ППО продовжують успішно знищувати російські повітряні цілі, які намагаються завдати удару по Україні. Так, цієї ночі мобільна вогнева група Сухопутних військ за допомогою кулемета Browning M2 ліквідувала крилату ракету ворога. На відео опублікованому Павлюком видно, як українські захисники влучно та оперативно знищили повітряну ціль.

"Під час нічної ракетної атаки на підльоті до столиці мобільна вогнева група Сухопутних військ вогнем з кулемета Browning M2 знищила крилату ракету противника. На рахунку цього підрозділу це вже не перша збита крилата ракета!" — зауважив Павлюк.

Нагадаємо, 21 березня окупанти завдали масованого удару по Києву, випустивши 30 ракет. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та дитячий садок, поранення дістали місцеві мешканці.

Також ми писали, що загалом цієї ночі силам протиповітряної оборони вдалося збити усі 31 повітряну ціль. 

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