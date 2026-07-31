Убийство врача в Киеве: подозреваемого взяли под стражу без залога
В Киеве суд избрал меру пресечения в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве врача-хирурга во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Подозреваемого поместили под стражу без права освобождения под залог.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киева.
Меры пресечения для подозреваемого в убийстве
По данным правоохранителей, следователи Подольского управления полиции задержали 31-летнего мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по пункту 8 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство лица в связи с исполнением им служебных обязанностей.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Отмечается, что Подольский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователей и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Что предшествовало
Как писали Новини.LIVE, в Киеве во время прохождения ВВК мужчина с ножом смертельно ранил врача. Нападающего задержали правоохранители, а по факту преступления возбудили уголовное дело.
За содеянное ему может грозить пожизненное лишение свободы. Мужчине уже сообщили о подозрении.
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