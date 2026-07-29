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Главная Киев Убийство врача ВЛК в Киеве: подозреваемому грозит пожизненное заключение

Убийство врача ВЛК в Киеве: подозреваемому грозит пожизненное заключение

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 22:13
В Киеве задержали подозреваемого в убийстве врача ВЛК — ему грозит пожизненное заключение
Полицейские и подозреваемый. Фото: полиция Киева

В Киеве правоохранители задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве врача-хирурга во время прохождения военно-медицинской комиссии. За содеянное ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщили в полиции Киева, передает Новини.LIVE.

Что известно о нападении на врача ВЛК

По предварительным данным, сообщение о нападении поступило в правоохранительные органы около 15:00. Следствие установило, что во время прохождения военно-медицинской комиссии мужчина нанес 65-летней женщине множественные ножевые ранения в грудную клетку и руки. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Убийство врача ВЛК в Киеве: подозреваемому грозит пожизненное заключение - фото 1
Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Полицейские задержали нападавшего в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту преступления следователи возбудили уголовное дело по п. 8 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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В настоящее время правоохранители готовят уведомление задержанному о подозрении и продолжают необходимые следственные действия.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве во время прохождения военно-медицинской комиссии мужчина с ножом смертельно ранил врача. Нападающего задержали правоохранители, а по факту преступления возбудили уголовное дело.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве полиция задержала журналиста hromadske Евгения Шульгата и доставила его в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. В редакции заявили, что оснований для задержания не было, тогда как правоохранители объяснили свои действия необходимостью проверки военного учета журналиста.

Киев полиция преступление
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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