Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Участниц акции Free AZOV выгоняли из киевского ЦУМа из-за плакатов о военнопленных arrow

Участниц акции Free AZOV выгоняли из киевского ЦУМа из-за плакатов о военнопленных

28 июля 2024 22:35
Валерия Барановская - редактор
Акция Free AZOV — митингующих в Киеве выгоняли из ЦУМа из-за их плакатов о пленных
Охранник ЦУМа, изгонявший девушек. Фото: скриншот с видео
Валерия Барановская - редактор

В Киеве состоялась акция Free AZOV, где участники почтили память погибших азовцев во время теракта в Еленовке. После акции две девушки зашли на кофе в ЦУМ, где охранник фудкорта грубо начал выгонять активистов из-за их плакатов с напоминанием о военнопленных, объяснив это правилами заведения.

Видео опубликовал волонтер Денис Кошельник в Instagram в воскресенье, 28 июля.

Читайте также:

В Киеве произошел конфликт между охранником ЦУМа и участниками акции Free AZOV

Сегодня в Киеве состоялась акция Free AZOV, участники которой почтили память погибших азовцев во время теракта в Еленовке.

Как отметил Кошельник после акции девушки, которые, по его словам, не пропускают ни одного собрания по поводу напоминания о военнопленных, вместе с военным зашли выпить кофе в ЦУМ. Когда они сидели за столом, к ним подошел охранник со словами: "картоночка у вас очень занятная", после объяснений девушек по поводу "плаката" он сказал, что это не место напоминать о военнопленных.

"Их таблички с призывом об освобождении наших защитников из вражеского плена лежали рядом с ними и привлекли внимание охранника, который начал им грубить и выгонять из фудкорта, расположенного на 6-м этаже ЦУМа", — написал волонтер.

По словам охранника, это правила заведения и коллективное решение руководства.

"Ваши напоминания людям никак не помогут", — сказал охранник девушкам.

Напомним, в Киеве на Майдане Незалежности открыли выставку, посвященную второй годовщине теракта в Еленовке. Она называется "Квинтэссенция жестокости" и проходит в рамках акции "FREE AZOV".

Также мы писали, что в Одессе участники акции Free AZOV почтили память погибших в теракте в Еленовке, произошедшем два года назад. Они прошли молчаливым шествием к Европейской площади, где покинули цветы и зажгли лампадки у флагов с именами павших.

Киев митинг скандал конфликт пленные полк "Азов" Еленовка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ