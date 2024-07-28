Акция Free AZOV — митингующих в Киеве выгоняли из ЦУМа из-за их плакатов о пленных

Охранник ЦУМа, изгонявший девушек. Фото: скриншот с видео

В Киеве состоялась акция Free AZOV, где участники почтили память погибших азовцев во время теракта в Еленовке. После акции две девушки зашли на кофе в ЦУМ, где охранник фудкорта грубо начал выгонять активистов из-за их плакатов с напоминанием о военнопленных, объяснив это правилами заведения.

Видео опубликовал волонтер Денис Кошельник в Instagram в воскресенье, 28 июля.

Читайте также:

В Киеве произошел конфликт между охранником ЦУМа и участниками акции Free AZOV

Сегодня в Киеве состоялась акция Free AZOV, участники которой почтили память погибших азовцев во время теракта в Еленовке.

Как отметил Кошельник после акции девушки, которые, по его словам, не пропускают ни одного собрания по поводу напоминания о военнопленных, вместе с военным зашли выпить кофе в ЦУМ. Когда они сидели за столом, к ним подошел охранник со словами: "картоночка у вас очень занятная", после объяснений девушек по поводу "плаката" он сказал, что это не место напоминать о военнопленных.

"Их таблички с призывом об освобождении наших защитников из вражеского плена лежали рядом с ними и привлекли внимание охранника, который начал им грубить и выгонять из фудкорта, расположенного на 6-м этаже ЦУМа", — написал волонтер.

По словам охранника, это правила заведения и коллективное решение руководства.

"Ваши напоминания людям никак не помогут", — сказал охранник девушкам.

Напомним, в Киеве на Майдане Незалежности открыли выставку, посвященную второй годовщине теракта в Еленовке. Она называется "Квинтэссенция жестокости" и проходит в рамках акции "FREE AZOV".

Также мы писали, что в Одессе участники акции Free AZOV почтили память погибших в теракте в Еленовке, произошедшем два года назад. Они прошли молчаливым шествием к Европейской площади, где покинули цветы и зажгли лампадки у флагов с именами павших.