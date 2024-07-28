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Учасниць акції Free AZOV виганяли з київського ЦУМу через плакати про військовополонених

28 липня 2024 22:35
Валерія Барановська - редактор
Акція Free AZOV — учасниць мітингу у Києві виганяли із ЦУМу через їхні плакати про полонених
Охоронець ЦУМа, який виганяв дівчат. Фото: скриншот із відео
Валерія Барановська - редактор

У Києві відбулася акція Free AZOV, де учасники вшанували пам'ять загиблих азовців під час теракту в Оленівці. Після акції двоє дівчат зайшли на каву до ЦУМа, де охоронець фудкорту грубо почав виганяти активістів через їхні плакати з нагадуванням про військовополонених, пояснивши це правилами закладу.

Відео опублікував волонтер Денис Кошельник у Instagram у неділю, 28 липня.

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Сьогодні в Києві відбулася акція Free AZOV, учасники якої вшанували пам'ять загиблих азовців під час теракту в Оленівці.

Як зазначив Кошельник після акції дівчата, які, за його словами, не пропускають жодного зібрання з приводу нагадування про військовополонених, разом з військовим зайшли випити каву до ЦУМу. Коли вони сиділи за столом, до них підійшов охоронець зі словами: "картоночка у вас дуже зайнятна", після пояснень дівчат щодо "плакату" він сказав, що це не місце нагадувати про військовополонених.

"Їх таблички із закликом про звільнення наших захисників з ворожого полону лежали поряд з ними і привернули увагу охоронця, який почав їм грубити і виганяти із фудкорта, що розташований на 6-му поверсі ЦУМа", — написав волонтер. 

За словами охоронця, це правила закладу і колективне рішення керівництва.

"Ваші нагадування людям ніяк не допоможуть", — сказав охоронець дівчатам.

Нагадаємо,  у Києві на Майдані Незалежності відкрили виставку присвячену другій річниці теракту в Оленівці. Вона має назву "Квінтесенція жорстокості" і проходить в межах акції "FREE AZOV".

Також ми писали, що в Одесі учасники акції Free AZOV вшанували пам'ять загиблих у теракті в Оленівці, який стався два роки тому. Вони пройшли мовчазною ходою до Європейської площі, де залишили квіти та запалили лампадки біля прапорів з іменами полеглих.

Київ мітинг скандал конфлікт полонені полк "Азов" Оленівка

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