Обстрел Киева 23 февраля — новые детали от КГВА

Последствия удара по Киеву. Фото: t.me/tkachenkotymur

Российская армия ночью 23 февраля атаковала Киев ударными дронами. Все вражеские цели были сбиты, но в четырех районах столицы зафиксировали падение обломков.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в Telegram.

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Последствия удара по Киеву 23 февраля

Ткаченко рассказал, что этой ночью воздушная тревога в Киеве продолжалась почти шесть часов. Взрывы были слышны в разных районах города, ведь работала противовоздушная оборона.

По его словам, в результате сбивания вражеских целей обломки упали в четырех районах столицы:

Печерском,

Голосеевском,

Дарницком,

Оболонском.

Из-за атаки РФ повреждены два частных дома, автомобили и крыша отделения "Новой почты". Обломки также зафиксировали на территории ботанического сада им. Гришко. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"Россия продолжает заявлять о желании мира, но каждую ночь выпускает дроны-камикадзе по мирным городам. Единственная их цель — не мир, а разрушение", — подчеркнул глава КГВА.

Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Напомним, этой ночью оккупанты выпустили по Украине рекордное количество дронов. ПВО работала в 13 областях.

Под ударом также оказался Кривой Рог. В результате обстрела есть погибший и пятеро раненых.