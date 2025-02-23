Обстрел Киева 23 февраля — новые детали от КГВА

Удар оккупантов по Киеву — в КГВА раскрыли новые детали
Российская армия ночью 23 февраля атаковала Киев ударными дронами. Все вражеские цели были сбиты, но в четырех районах столицы зафиксировали падение обломков.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в Telegram.
Последствия удара по Киеву 23 февраля
Ткаченко рассказал, что этой ночью воздушная тревога в Киеве продолжалась почти шесть часов. Взрывы были слышны в разных районах города, ведь работала противовоздушная оборона.
По его словам, в результате сбивания вражеских целей обломки упали в четырех районах столицы:
- Печерском,
- Голосеевском,
- Дарницком,
- Оболонском.
Из-за атаки РФ повреждены два частных дома, автомобили и крыша отделения "Новой почты". Обломки также зафиксировали на территории ботанического сада им. Гришко. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
"Россия продолжает заявлять о желании мира, но каждую ночь выпускает дроны-камикадзе по мирным городам. Единственная их цель — не мир, а разрушение", — подчеркнул глава КГВА.
Напомним, этой ночью оккупанты выпустили по Украине рекордное количество дронов. ПВО работала в 13 областях.
Под ударом также оказался Кривой Рог. В результате обстрела есть погибший и пятеро раненых.
Читайте Новини.LIVE!