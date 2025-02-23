Обстріл Києва 23 лютого — нові деталі від КМВА

Наслідки удару по Києву. Фото: t.me/tkachenkotymur

Російська армія вночі 23 лютого атакувала Київ ударними дронами. Усі ворожі цілі були збиті, але в чотирьох районах столиці зафіксували падіння уламків.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у Telegram.

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Наслідки удару по Києву 23 лютого

Ткаченко розповів, що цієї ночі повітряна тривога у Києві тривала майже шість годин. Вибухи було чутно в різних районах міста, адже працювала протиповітряна оборона.

За його словами, внаслідок збиття ворожих цілей уламки впали у чотирьох районах столиці:

Печерському,

Голосіївському,

Дарницькому,

Оболонському.

Через атаку РФ пошкоджено два приватні будинки, автомобілі та дах відділення "Нової пошти". Уламки також зафіксували на території ботанічного саду ім. Гришка. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

"Росія продовжує заявляти про бажання миру, але щоночі випускає дрони-камікадзе по мирних містах. Єдина їхня ціль — не мир, а руйнація", — наголосив очільник КМВА.

Скриншот допису Тимура Ткаченка

Нагадаємо, цієї ночі окупанти випустили по Україні рекордну кількість дронів. ППО працювала у 13 областях.

Під ударом також опинився Кривий Ріг. Внаслідок обстрілу є загиблий та пʼятеро поранених.