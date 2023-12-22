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Удар по многоэтажке в Киеве — первая информация о пострадавших

22 декабря 2023 00:19
обновлено: 00:41
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Удар по многоэтажке в Киеве 22 декабря — информация о пострадавших
Последствия попадания дрона в здание в Киеве. Фото: КГВА
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В результате попадания российского дрона в многоэтажку в Соломенском районе Киева есть пострадавший человек. Его госпитализировали.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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"Одного пострадавшего медики госпитализировали в Соломенском районе", — написал Кличко.

Сообщение о пострадавших в результате обстрела Киева 22 декабря
Сообщение о пострадавших в результате обстрела Киева 22 декабря

Впоследствии мэр Киева сообщил о еще одном пострадавшем. Ему медики оказали помощь на месте.

"Еще одному пострадавшему жителю дома в Соломенском районе медики оказали помощь на месте. До этого, напомню, одного мужчину госпитализировали", — написал он.

Сообщение о пострадавших в результате обстрела Киева 22 декабря
Сообщение о пострадавших в результате обстрела Киева 22 декабря

Напомним, в ночь на 22 декабря Россия совершила очередную атаку по столице Украины Киеву. Произошло попадание обломков вражеского беспилотника типа Shahed в многоэтажку в Соломенском районе Киева.

В целом падение обломков дронов зафиксировано в трех районах столицы.

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