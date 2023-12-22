Удар по многоэтажке в Киеве 22 декабря — информация о пострадавших

Удар по многоэтажке в Киеве — первая информация о пострадавших
В результате попадания российского дрона в многоэтажку в Соломенском районе Киева есть пострадавший человек. Его госпитализировали.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
Что известно
"Одного пострадавшего медики госпитализировали в Соломенском районе", — написал Кличко.
Впоследствии мэр Киева сообщил о еще одном пострадавшем. Ему медики оказали помощь на месте.
"Еще одному пострадавшему жителю дома в Соломенском районе медики оказали помощь на месте. До этого, напомню, одного мужчину госпитализировали", — написал он.
Напомним, в ночь на 22 декабря Россия совершила очередную атаку по столице Украины Киеву. Произошло попадание обломков вражеского беспилотника типа Shahed в многоэтажку в Соломенском районе Киева.
В целом падение обломков дронов зафиксировано в трех районах столицы.
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